Гауда по цене дешевых яблок: сотрудник «Пятерочки» поделился минусом касс самообслуживания

В петербургских магазинах «Пятёрочка» всё чаще устанавливают кассы самообслуживания. Это удобно: меньше очередей, больше контроля за покупками, особенно если речь о весовых товарах — фруктах, сладостях, выпечке или мясных изделиях.

Но вместе с удобством у многих возникает вопрос: можно ли обмануть такую кассу и, например, пробить дорогой сыр или конфеты как более дешёвый товар?

Ответ на этот вопрос в YouTube-шоу«Раскадровка» дал сотрудник одной из «Пятёрочек», который ежедневно работает с такими кассами. По его словам, попытки обмана случаются регулярно, но технологии и персонал делают это практически невозможным.

«Контроль там точно такой же, как и на обычных кассах. Рядом стоит человек, который следит, чтобы всё было чётко.

Некоторые пытаются, например, пробить яблоки Red Delicious за 229 рублей как сезонные за 89. Но сейчас у нас появляются новые кассы самообслуживания, которые умеют различать товары.

Они определяют, что лежит на весах или что вы проводите через сканер — и если что-то не совпадает, это сразу видно. Это тоже часть системы контроля».

По сути, современные кассы оснащены системой защиты, которая сопоставляет товар с базой данных и «подсказывает» сотрудникам, если что-то не так. А в зале всегда есть контролёр, который наблюдает за процессом и вмешивается при малейших подозрениях.

Тем, кто всё же решит рискнуть, стоит помнить: подобные попытки квалифицируются как кража, а наказание может быть серьёзным.

Честные же покупатели получают вполне ощутимый бонус — доброжелательное отношение, помощь сотрудников и, как отмечают сами работники, «немного больше уважения от продавцов, которые знают, что вы — свой человек».