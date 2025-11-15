«Гавайи» ближе, чем кажется: почему россияне все чаще выбирают китайский Хайнань вместо Таиланда

Хайнань называют «восточными Гавайями» — и не зря. Этот тропический остров в Южно-Китайском море быстро превращается в главный пляжный курорт для россиян. Прямые рейсы, упрощённый визовый режим и тёплый приём делают его серьёзной альтернативой Таиланду.
Почему именно Хайнань
Россиянам не нужно далеко лететь и привыкать к новым правилам. Климат мягкий, море тёплое, а уровень сервиса стабильно растёт. При этом китайские курорты остаются доступнее по цене и безопаснее с точки зрения экзотических приключений — всё упорядочено, чисто и спокойно.
Когда ехать
Лучшее время для отдыха — весна и осень. С марта по июнь температура воздуха держится около +28 °C, море прогревается, а влажность умеренная. Осенью жара спадает, а закаты становятся особенно яркими.
Лето подходит только для тех, кто не боится тропических ливней, а зимой сюда летят ради термальных источников и китайской медицины.
Оздоровление и культура
Хайнань — это не просто пляж. Здесь десятки центров традиционной китайской медицины, где сочетают массаж, травы и термальные купания. Популярны поездки в вулканический парк, ботанические сады и на остров обезьян.
Хайнань перестаёт быть экзотикой и становится новой нормой зимнего отдыха. Тёплое море, комфортный климат и отсутствие виз — всё, что нужно, чтобы не скучать по Таиланду.