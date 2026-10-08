Газ на Мойке, рельсы на Турку и карман на Ваське: где в Петербурге с 10 октября изменится движение

В ГАТИ рассказали об ограничениях.

Осень в разгаре, а вместе с ней — традиционный сезон дорожных и коммунальных работ перед первыми заморозками. С 10 октября в пяти районах Петербурга изменится схема движения транспорта.

Где-то проезд закроют всего на пару дней, а на некоторых участках ограничения растянутся на месяцы.

Васильевский остров: ремонт покрытия и ограждения

На Ваське водителям стоит быть внимательнее сразу в двух точках:

Мичманская улица. С 10 по 12 октября полностью закроют боковой карман по чётной стороне (от Кораблестроителей до Морской набережной). До 12 октября продолжаются ограничения и на основном участке Мичманской.

Кадетская линия и Университетская набережная. На перекрёстке у набережной ставят временные заборы и ограждения. Ограничения движения здесь носят долгосрочный характер и продлятся вплоть до осени 2028 года.

Центр: работы на набережной Мойки и объезды

В Центральном районе стартует масштабная прокладка нового газопровода. Ограничения здесь также рассчитаны на длительный срок — с октября по март:

Набережная реки Мойки: сквозной проезд перекрыт на нечётной стороне (от Невского проспекта до Кирпичного переулка) и на чётной стороне (от Гороховой улицы до Невского).

сквозной проезд перекрыт на нечётной стороне (от Невского проспекта до Кирпичного переулка) и на чётной стороне (от Гороховой улицы до Невского). Кирпичный переулок: движение ограничено, а в сторону Большой Морской улицы проехать нельзя вовсе.

Как объехать затор: выбирайте маршрут через Большую Морскую и Гороховую улицы, Невский проспект или Казанскую улицу.

Невский район: перекладка труб на Дальневосточном

Где: Дальневосточный проспект на участке от Ультрамариновой улицы до улицы Подвойского.

Когда: с 10 октября по 3 ноября.

Причина: коммунальщики обновляют подземные инженерные сети. Проезжую часть сузят, возможны пробки в утренние и вечерние часы пик.

Фрунзенский район: ремонт трамвайных путей на Бухарестской

Где: перекрёсток Бухарестской улицы и улицы Турку.

перекрёсток Бухарестской улицы и улицы Турку. Когда: с 10 по 14 октября.

с 10 по 14 октября. Причина: финальный этап масштабного ремонта трамвайной линии. На самом перекрёстке полосы частично перекроют, поэтому закладывайте лишние 10–15 минут на проезд.

Пушкинский район: выходные без Слуцкой улицы в Павловске

Где: город Павловск, Слуцкая улица (от дома 3А до Берёзовой улицы).

город Павловск, Слуцкая улица (от дома 3А до Берёзовой улицы). Когда: с 10 по 12 октября.

с 10 по 12 октября. Причина: дорожники будут укладывать свежий асфальт. Участок закроют для всех видов транспорта.

Полезно знать: как не застрять в пути

Проверяйте навигатор заранее. Сервисы обычно подгружают схемы перекрытий в день их старта, но лучше перепроверить маршрут перед выездом из дома. Карта ГАТИ онлайн. У Государственной административно-технической инспекции есть интерактивная карта на официальном сайте. На ней в реальном времени отмечены все ордера на земляные и ремонтные работы в городе. Общественный транспорт. Если ваш маршрут проходит через центр или Бухарестскую улицу в часы пик, быстрее может оказаться поездка на метро.

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