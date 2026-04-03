Где еще кроме Санкт-Петербурга есть разводные мосты?

Разводные мосты — не уникальное явление, присущее только Санкт-Петербургу. Они существуют в разных странах и регионах, где требуется сочетать потребности судоходства и наземного транспорта. Однако Петербург остаётся рекордсменом по количеству таких конструкций: здесь их 18, из которых 12 регулярно разводят в навигационный сезон (с апреля по ноябрь).
Где ещё есть разводные мосты
- Архангельск. Кузнечевский мост через реку Кузнечиху — один из примеров разводных мостов за пределами Петербурга. Он соединяет исторический район Соломбала с центром города.
- Калининград. В городе есть Юбилейный мост, который также относится к разводным конструкциям.
- Ростов-на-Дону. Здесь расположен железнодорожный мост через реку Дон, оснащённый разводным механизмом.
За рубежом разводные мосты есть во многих странах. Например:
- Тауэрский мост в Лондоне (Великобритания) — один из самых известных в мире. Он состоит из двух башен, соединённых пролётами, которые поднимаются вверх для пропуска судов. Длина разводной части между башнями — 61 м.
- Мост Жак Шабан-Дельма в Бордо (Франция) — вертикально-подъёмный мост через реку Гаронну, самый длинный в Европе такого типа.
- Мост Миллениум в Гейтсхеде (Великобритания) — пешеходный мост с двумя дугами, которые при разводке поворачиваются, создавая эффект «подмигивания».
- Пуэнте-де-ла-Мухер (Мост Женщины) в Буэнос-Айресе (Аргентина) — поворотный однорукавный мост, символизирующий пару, исполняющую танго.
Почему строят разводные мосты
Основная причина — необходимость пропускать суда через реки, каналы или проливы. В Санкт-Петербурге Нева является частью Волго-Балтийского водного пути, поэтому в навигационный период по ней активно ходят корабли, направляющиеся в Балтийское море или обратно. В других местах разводные мосты решают аналогичные задачи, адаптируясь к местным условиям и потребностям транспорта.