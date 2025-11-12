Где скрипели станки, а теперь благоухают специи: как Петербург обретает новое гастрономическое лицо

По следам прошлого: как старые рынки и вокзалы превратились в гастрономические магниты.

Санкт-Петербург, давно утвердившийся в качестве одной из гастрономических столиц России, продолжает удивлять своим кулинарным ландшафтом.

В последние годы город переживает настоящий расцвет гастрокластеров — уникальных пространств, объединяющих разнообразные рестораны, кафе и бары.

От исторических рынков, хранящих память о прошлых эпохах, до ультрасовременных фуд-холлов, эти места становятся не только центрами притяжения для ценителей изысканных блюд, но и неотъемлемой частью городской культуры.

Василеостровский рынок: от торговли до гастрономического центра

История нынешнего Василеостровского рынка уходит корнями в XVIII век, когда на месте будущего современного пространства располагался Андреевский рынок.

Первые торговые ряды появились здесь еще в 1748 году, но после пожара в 1763-м, в 1789-1790 годах был возведен каменный рынок, ставший сердцем торговли Васильевского острова.

В советское время он трансформировался в Василеостровский колхозный рынок.

Сегодня это современное гастрономическое пространство, открывшееся после масштабной реконструкции в 2019 году.

«Первый фуд-маркет нового формата в городе», — так описывают Василеостровский рынок.

Здесь продуктовая зона с фермерскими дарами соседствует с более чем 30 ресторанными корнерами, предлагающими кулинарные изыски со всего мира.

Этот рынок — не просто место для перекуса, но и активная площадка для проведения фестивалей, кинопоказов и вечеринок, являясь настоящим культурным центром района.

Московский рынок: наследие неоклассицизма в современном исполнении

До появления современного гастрокластера «Московский рынок» здесь располагался одноименный колхозный рынок, построенный в 1956–1958 годах.

Здание, созданное архитектором Олегом Голынкиным, стало пионерским для Ленинграда благодаря использованию стеклоблоков для естественного освещения.

Оно было выполнено в стиле сталинского неоклассицизма — с мраморными стенами, чугунными перилами и мозаичным полом.

После реконструкции, завершившейся в 2022 году, исторические элементы здания бережно сохранены, а само пространство обрело новую жизнь как современный гастрономический центр.

«Московский рынок» занимает площадь 4000 квадратных метров и объединяет более 30 ресторанов и продуктовых лавок. Здесь можно отведать блюда разнообразных кухонь мира и приобрести свежие фермерские продукты.

Созданный на базе старого рынка, он также является местом проведения культурных мероприятий и фестивалей, привлекая как местных жителей, так и гостей города.

Vokzal 1853: имперское величие и гастрономический размах

Пространство Vokzal 1853 расположено в историческом здании Варшавского вокзала, построенного в 1852–1853 годах. Изначально он был частью Петербургско-Варшавской железной дороги, соединявшей столицу с Европой.

Здание отличалось передовой архитектурой, включая металлические конструкции и стеклянные перекрытия. После закрытия вокзала в 2001 году, оно было реконструировано в крупнейший фудмолл России.

Vokzal 1853, площадью 34 000 квадратных метров, вмещает более 90 ресторанных корнеров. Дизайн интерьера стилизован под вокзал XIX века, с чугунными колоннами и винтажными элементами.

«Здесь проходят концерты, мастер-классы и показы фильмов, а также есть зоны для семейного отдыха и работы», — подчеркивается в описании, что делает это место центром притяжения благодаря своей атмосфере и гастрономическому разнообразию.

Balagan: от послевоенного возрождения к современной гастрономии

В основе кластера «Балаган» лежит здание бывшего Приморского рынка, возведенное в 1953–1955 годах.

Этот объект в стиле сталинского неоклассицизма, созданный архитекторами Львом Хидекелем и Олегом Голынкиным, символизировал послевоенное возрождение.

«До этого на участке существовал деревянный рынок, известный как Дерябкин рынок, который обветшал во время Великой Отечественной войны», — отмечается в исторической справке.

«Балаган» представляет собой трехуровневое гастрономическое пространство, открывшееся в 2022 году. Более 30 кулинарных концепций, от ближневосточной кухни до японской и грузинской, предлагают разнообразные вкусы.

Первый этаж отведен под фаст-фуд, второй — под бары и оригинальные проекты, а третий — под семейные рестораны. Кластер также включает галерею современного искусства, создавая уникальную атмосферу для посетителей.

Вавилов Лофт: наследие науки в креативном пространстве

На месте «Вавилов Лофта» ранее находилось здание Государственного оптического института им. С.И. Вавилова (ГОИ), построенное в 1946–1952 годах.

Это здание в стиле сталинской неоклассики, украшенное ротондой и портиком, было центром советской оптики. Сегодня это креативный кластер, объединяющий кафе, рестораны и творческие мастерские.

«В этом пространстве проводятся спектакли, тематические вечера и мастер-классы», — сообщает источник.

Здесь представлены такие заведения, как кофейни «Все Классно» и «Институт», а также бары и даже Бурлеск-кабаре.

Севкабель Порт: от индустриального гиганта к культурному оазису

Территория «Севкабель Порта» ранее принадлежала заводу «Севкабель», основанному в 1879 году. Это предприятие было одним из старейших электротехнических заводов России.

После национализации в 1918 году завод продолжал работать, а в 2017 году началась его реконструкция.

«Севкабель Порт» — это уникальный проект на берегу Невы, сочетающий гастрономию, искусство и активный отдых. Здесь расположены рестораны с разнообразной кухней, а также культурные площадки для выставок и концертов.

«Стал местом притяжения для молодежи и семейных пар благодаря своим мероприятиям на свежем воздухе», — отмечается в описании проекта.

Культурный квартал Брусницын: кожаное наследие и гастрономическое обновление

В основе культурного квартала Брусницын лежит история Кожевенной фабрики, основанной в 1847 году купцом Николаем Брусницыным. Это предприятие было одним из крупнейших кожевенных заводов Санкт-Петербурга.

После производственного периода, территория была реновирована.

Сегодня это новое пространство на Васильевском острове, ставшее центром гастрономической и культурной жизни. Здесь проводятся различные мероприятия, включая «Брусницын Фест», посвященный истории кожевенного дела.