Ванна Ленина и тайны черной лестницы: о чем напрямую расскажет музей-квартира Аллилуевых в Петербурге

Музей-квартира Аллилуевых — это не место, где собираются туристы, о нем мало кто знает. Это настоящий жилой дом, которому более сотни лет.
Дом сохранился без перестроек, а в парадной висят две таблички — одна напоминает, что здесь находится музей, вторая — что в этом доме бывали Ленин и Сталин.
Музей расположен в обычном жилом доме на 10-й Советской улице, дом 17, квартира 20. Вход в квартиру по звонку на домофон.
Сколько стоит
Билет в музей стоит 200 рублей, льготникам продают его за 150 рублей.
Самая главная рекомендация, о которой говорят посетители — обязательно берите экскурсовода. Без него впечатления будут неполными.
История музея и что в нем особенного
Музей работает с 1938 года. Изначально это была музей-квартира Ленина, но с 1990-х годов она получила статус квартиры Аллилуевых.
В июле 1917 года тут скрывались Ленин и Зиновьев, а с августа по октябрь в этой квартире жил Иосиф Сталин, который впоследствии стал мужем младшей дочери Аллилуевых Надежды, пишет Петербург Центр.
Основная часть крупной мебели — диван, шкаф, тумбы — осталась оригинальной. Мелкие предметы были докуплены позже, похожие на те, что были в XIX — начале XX века.
Все расставлено так, будто семья Аллилуевых только что ушла из квартиры.
Главные достопримечательности внутри
Самый интересный экспонат музея — это ванна. Она оригинальная и в ней действительно мылись Ленин, Зиновьев и Сталин.
На кухне сохранилась настоящая дровница и старая печь, а еще отсюда есть дверь на черную лестницу — по ней Ленин однажды тайно выходил во двор.
В комнате лежит старый фотоальбом с подписями под каждым снимком. Есть стенды с фотографиями и документами, подробно рассказывающие о семье Аллилуевых и их связях с семьей Сталина.
Атмосфера и впечатления
В музее нет ограждений и перегородок, как в других таких учреждениях. Все можно увидеть максимально близко, ощутить, будто дома.
Парадная не перестраивалась, и ходили по ней Ленин и Сталин — историческое соседство буквально на ладони.
Посещение музея — это возможность прикоснуться к реальным артефактам, увидеть квартиры, в которых жили большие личности, и почувствовать дух времени.