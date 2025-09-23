Секреты светло-желтых фасадов: что скрывает Соляной городок Петербурга за своими изысканными деталями

От складов соли до архитектурной жемчужины Петербурга. История одного квартала.

Соляной городок — это не просто группа зданий в центре Санкт-Петербурга, а целый исторический комплекс, чья судьба тесно переплетена с развитием города.

Его название, уходящее корнями в XVIII век, напоминает о временах, когда здесь располагались склады соли, а само пространство служило площадкой для самых разных нужд — от верфи до научных институтов.

От складов до культурного центра

Расположенный между набережной реки Фонтанки, Соляным переулком, улицами Пестеля и Гангутской, Соляной городок с XVIII века претерпевал множество трансформаций.

Здесь были и склады соли и вина (с 1780-х годов, проект Ф. И. Волкова), и павильоны Русского технического общества (1870 г.), и Сельскохозяйственный музей (1876–1879 гг.), и Кустарный музей (1901–1903 гг.).

Нельзя не упомянуть и Пантелеимоновскую церковь Соляного городка, чья история начинается с 1710-х годов.

В дореволюционном Петербурге Соляной городок был центром культурной жизни, принимая выставки, концерты и лекции.

Особенно примечательно, что 23 сентября (10 сентября по старому стилю) 1900 года в доме №2 по Пантелеймоновской (улице Пестеля) открылась первая в России поверочная палатка, принадлежавшая императорскому Русскому техническому обществу.

Архитектурное богатство и современные вызовы

Архитектура Соляного городка — это воплощение стиля классицизма с элементами необарокко.

Светло-желтые фасады, украшенные колоннами с коринфскими капителями, молдингами, маскаронами, кариатидами и гирляндами, излучают особую нарядность и богатство декора.

Однако, “современное состояние комплекса вызывает обеспокоенность”. Многие здания нуждаются в срочной реставрации, фасады оборудованы защитными сетками, а судьба кариатид вызывает тревогу.

Возрождение и будущее комплекса

С 2015 года Министерство культуры России призывает начать восстановительные работы.

Как пишет РБК, в 2025 году запланирована масштабная реставрация, направленная на сохранение аутентичности, обновление фасадов и восстановление утраченных архитектурных деталей.

Планируется также обновление сквера Казанского собора, чтобы создать единый архитектурный ансамбль исторического центра.

Соляной городок сегодня — это не просто памятник архитектуры, а “живой уголок культуры Петербурга, где соседствуют музеи, кафе и галереи”, сохраняющий “душу старого города”.