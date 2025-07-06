Где в Петербурге дышится легче: какие районы Санкт-Петербурга самые чистые

Для жизни лучше выбирать районы, в которых меньше промышленных предприятий и больше зелени.

Где в Петербурге дышится легче: обзор экологически чистых районов

Санкт-Петербург — большой город с разной экологической ситуацией по районам. Где-то воздух чище, больше зелени и меньше промышленных предприятий, а где-то — наоборот, много транспорта, заводов и мусорных полигонов.

Разбираемся, какие районы считаются самыми экологически чистыми и почему.

Красносельский район — один из самых экологичных в городе

По результатам исследований Красносельский район признается одним из самых экологически чистых в Петербурге. Здесь мало промышленных предприятий, и те, что есть, работают по современным технологиям.

Среди крупных предприятий — «Светоч», «Питер-Лада», «Авиаремонтный завод» и «Старопановские стройматериалы и конструкции».

Зеленых насаждений здесь более 600 гектаров. В районе расположены крупные парки — Сосновая Поляна, Южно-Приморский, Полежаевский, а также множество скверов и садов.

Вдобавок район богат озерами и реками, что положительно влияет на микроклимат, передает Петербург Центр.

А главный минус района — отсутствие метро и загруженность основных магистралей, что затрудняет выезд и поездки в центр города.

Петродворцовый район — лидер по чистоте воздуха и зелени

Петродворцовый район заслуженно считается самым экологичным в Петербурге. Здесь почти нет крупных заводов, зато много зеленых зон — парков, скверов и водоемов.

Кроме того, район хорошо продувается ветрами, что помогает разгонять загрязнения. Это место, где можно дышать свежим воздухом и наслаждаться природой, не выезжая из города.

Курортный район — свежесть Финского залива и лесов

Курортный район тоже входит в число лидеров по экологии. Он расположен у Финского залива и окружен лесами и парками. Воздух здесь свежий, но есть одна проблема — загрязнение воды в заливе из-за промышленных и бытовых стоков.

Приморский район — парки и Финский залив

В Приморском около 25% территории занимают зеленые зоны, а свежий воздух с Финского залива помогает снизить влияние промышленности.

Проблемные районы: где экология оставляет желать лучшего

В то же время, районы с высокой плотностью населения и развитой промышленностью, например, Василеостровский, Красногвардейский, Адмиралтейский и Выборгский, страдают от загрязнения воздуха.

Здесь много транспорта, заводов, мусорных полигонов, и зеленых зон явно недостаточно. Это негативно сказывается на здоровье жителей.

Почему важно смотреть глубже: экология внутри районов

Важно понимать, что границы районов — условные линии. Загрязнения воздуха и другие экологические проблемы не останавливаются на административных границах, поэтому соседство с «грязным» районом может влиять на экологию даже в более чистом районе.

Что делают власти

Городские власти понимают важность экологии и уже работают над модернизацией системы мониторинга воздуха, а также планируют улучшать инфраструктуру зеленых зон.

В 2025 году ожидается запуск новых проектов по переработке мусора и снижению выбросов.