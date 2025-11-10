Геройство отменяется: что делать, если на пути в метро упал человек

Начальник станции «Автово» Денис Комаров обратил внимание петербуржцев, что в ситуациях, когда человек оказывается на путях в метро, предпринимать попытки самостоятельно его вытащить категорически нельзя.
Такое вмешательство опасно для жизни из-за присутствующего контактного рельса, находящегося под высоким напряжением.
Подходить к краю платформы, а тем более заходить за ограничительную линию, не следует, передает его слова 78.ru.
Если пассажир заметил, что кто-то упал на путь, его действия должны заключаться в немедленном сообщении об этом персоналу метро.
Для этого можно обратиться к любому работнику подземки, в том числе к сотрудникам на платформе, у эскалатора, в кассе или дежурным по приёму и отправлению поездов.
Также разрешается привлекать к ситуации внимание машиниста — например, подать руками сигнал остановки или воспользоваться сигнальными устройствами, которые есть на ряде станций.
«Круговое движение можно сделать чем-то красным, если оно имеется. Можно обратиться к дежурным у эскалатора, к дежурному по приему и отправлению поездов на платформе либо к службе транспортной безопасности наверху, также можно сообщить в кассу — вся информация незамедлительно передаётся дежурному», — объяснил Денис Комаров.
В случае, если сам человек оказался на рельсах, специалист советует двигаться к тоннельному посту. При приближении состава необходимо лечь в пространство между путями, чтобы минимизировать возможный вред.
Комаров ещё раз напомнил, как важно держаться на безопасном расстоянии от края платформы и быть особенно внимательными, находясь на станции с детьми.
Ранее стало известно, что один из пассажиров, случайно упавший на рельсы на станции «Озерки», скончался.