Геройство отменяется: что делать, если на пути в метро упал человек

Пассажирам, оказавшимся на путях в метро, рекомендуется обращаться за помощью к сотрудникам на ближайшем тоннельном посту.

Начальник станции «Автово» Денис Комаров обратил внимание петербуржцев, что в ситуациях, когда человек оказывается на путях в метро, предпринимать попытки самостоятельно его вытащить категорически нельзя.

Такое вмешательство опасно для жизни из-за присутствующего контактного рельса, находящегося под высоким напряжением.

Подходить к краю платформы, а тем более заходить за ограничительную линию, не следует, передает его слова 78.ru.

Если пассажир заметил, что кто-то упал на путь, его действия должны заключаться в немедленном сообщении об этом персоналу метро.

Для этого можно обратиться к любому работнику подземки, в том числе к сотрудникам на платформе, у эскалатора, в кассе или дежурным по приёму и отправлению поездов.

Также разрешается привлекать к ситуации внимание машиниста — например, подать руками сигнал остановки или воспользоваться сигнальными устройствами, которые есть на ряде станций.

«Круговое движение можно сделать чем-то красным, если оно имеется. Можно обратиться к дежурным у эскалатора, к дежурному по приему и отправлению поездов на платформе либо к службе транспортной безопасности наверху, также можно сообщить в кассу — вся информация незамедлительно передаётся дежурному», — объяснил Денис Комаров.

В случае, если сам человек оказался на рельсах, специалист советует двигаться к тоннельному посту. При приближении состава необходимо лечь в пространство между путями, чтобы минимизировать возможный вред.

Комаров ещё раз напомнил, как важно держаться на безопасном расстоянии от края платформы и быть особенно внимательными, находясь на станции с детьми.

Ранее стало известно, что один из пассажиров, случайно упавший на рельсы на станции «Озерки», скончался.