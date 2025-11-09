Гигантский виноград в петербургских «Перекрестках» стал хитом, но в мире его уже запрещают: что не так с «Шайн Мускатом»

В Петербурге на прилавках всё чаще появляется огромный виноград «Шайн Мускат» — гладкие крупные ягоды без косточек разбирают так быстро, будто это новый суперфуд.

Но за пределами России вокруг этого сорта уже давно вспыхивают скандалы, а в некоторых странах он и вовсе запрещён.

Как идеальный виноград стал международной проблемой

Сорт вывели японские селекционеры ещё в 1988 году, а официальную регистрацию он получил только в 2006-м. Япония рассчитывала сохранить эксклюзив, но международную патентную защиту не оформила — и саженцы моментально утекли в Китай и Южную Корею.

Сейчас именно эти страны поставляют львиную долю «Шайн Муската» на мировой рынок.

Почему ягоды такие огромные?

Секрет прост — стимуляторы роста. При выращивании активно используют гиббереллин и форхлорфенурон. Эти вещества буквально «раздувают» ягоды до размеров маленького шарика.

В Японии такие обработки строго ограничены — не более двух раз за сезон. В Китае и Южной Корее таких рамок нет, и именно это и вызывает вопросы у специалистов.

Где и почему «Шайн Мускат» уже запрещён

Осенью 2024 года в Таиланде лабораторные проверки выявили в винограде серьёзные нарушения. В образцах обнаружили:

хлорпирифос — инсектицид, запрещённый во многих странах из-за токсичности для нервной системы;

альдегид эндрина — вещество, способное накапливаться в организме;

другие химикаты в превышающих дозах.

После скандала Таиланд ввёл полный запрет на продажу этого винограда.

Почему в России его продают спокойно

У нас «Шайн Мускат» свободно продаётся в сетях, в том числе в «Перекрёстке», и активно рекламируется как премиальный продукт. В конце 2024 года «Контрольная закупка» внесла сорт в список сомнительных, но это на спрос никак не повлияло.

Агроном Виктор Кравченко отмечает: контроль за импортом продуктов в России мягче, чем в Европе или Азии, поэтому на полках могут появляться товары, которые в других странах уже не проходят проверку.

Опасно или нет?

Пока в России не проводится отдельная проверка партии «Шайн Муската» на содержание пестицидов и стимуляторов, потребитель рискует покупать виноград на доверии.

Привлекательный внешний вид и сахарный вкус легко затмевают вопросы о безопасности. Но в мире этот сорт уже стал источником громких скандалов — и игнорировать это непросто.