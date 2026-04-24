Главное осталось в тени: факты о 5 символах России, которые не рассказывают туристам

Малоизвестные факты про самые известные достопримечательности России

Про знаковые достопримечательности России большинство туристов знают самые основные вещи. В основном, одни и те же особенности объекта. Однако автор канала «Путешествия с фотокамерой» предложила посмотреть на них под другим углом и рассказала менее известные, но не менее интересные факты о 5 объектах, входящих в реестр Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Кижи

Legion-media

Главное, что знают о Кижах — «построено без единого гвоздя», уникальный памятник архитектуры русского Севера. Менее известный факт: к 1980-м годам деревянная церковь пришла в предаварийное состояние и закрылась на сорок лет. Реставраторам пришлось разработать уникальный метод, как спасти памятник зодчества. Проект потребовал десяти лет работы и 508 млн рублей. В 2021 году церковь наконец открылась заново.

Байкал

Legion-media

Байкал включён в список ЮНЕСКО как природный феномен и как эталон эволюции пресноводных экосистем. Его возраст, глубина и уникальная флора с фауной не имеют аналогов в мире. Большинство озёр планеты живут 10–15 тысяч лет и исчезают. Байкалу — 25 миллионов лет. Он не стареет, не умирает. А ширится: берега расходятся ежегодно. Геологи называют этот процесс зарождением океана.

Соловецкие острова

Соловецкий архипелаг — уникальное сочетание культурного и природного наследия. Ценность представляют и монастырские постройки, и древние лабиринты, системы каналов и свидетельства освоения Арктики человеком. Но еще один удивительный факт касается истории.

Монахи в XV веке основали Соловецкий монастырь в одном из самых отдаленных мест Земли. До ближайшего города сотни километров. Они долгое время жили в уединении. Но в 1854 году, во время Крымской войны, к Соловкам подошла англо-французская эскадра. Монастырь отстрелялся из своих пушек — и корабли отступили.

Ленские столбы

Скалы высотой до 100 метров вдоль Лены, внесённые в список ЮНЕСКО в 2012 году. Сюда редко кто добирается, и в этой непознанности особая магия этого места, геологического чуда света, считает автор. С точки зрения ЮНЕСКО особую ценность представляет то, что в толще скал обнаружены уникальные останки древней фауны — мамонтов, бизонов, шерстистых носорогов.

Церковь Покрова на Нерли

Legion-media

Церковь Покрова на Нерли — шедевр мирового зодчества. Входит в «Белокаменные памятники Владимира и Суздаля». Белая церковь построена в 1165 году. Стоит в километре от ближайшего населенного пункта. Официальный адрес храма — село Боголюбово во Владимирской области.

Особая тайна, которая заинтересовала автора — происхождение храма. До сих пор неизвестно, почему его построили. По самой распространённой версии, князь Андрей Боголюбский велел построить церковь в память о погибшем сыне. Но документального подтверждения этому нет.

