Главные уличные достопримечательности: топ-10 граффити Петербурга, признанные шедеврами

Если вам повезло оказаться в Санкт-Петербурге в погожий день, это прекрасная возможность погрузиться в его атмосферу, избегая пыльных залов музеев. Улицы, дворы и неожиданные граффити — то, что сделает ваш день незабываемым. Возьмите камеру или просто освободите место в телефоне — будет что показать друзьям.

1. Двор Castle Rock — граффити Кейт Флинт, Константин Кинчев и Михаил Горшенёв

Адрес: Лиговский пр., 47.

Утро можно начать с прогулки неподалеку от Московского вокзала. Во дворе Castle Rock собраны портреты легенд музыки: грустный Кейт Флинт, грозный Константин Кинчев и Михаил Горшенёв.

2. Улица Джона Леннона и питерская Abbey Road

Адрес: Лиговский пр., 53.

Ныряйте в арт-пространство «Пушкинская, 10». Здесь уютный дворик с атмосферой Битлз: барельефы, Yellow Submarine и возможность сделать фото прямо на местной Abbey Road.

3. Граффити Виктора Цоя — для ценителей группы «Кино»

Адрес: ул. Восстания, 8Г.

На трансформаторной будке среди зелени сада оживает образ Виктора Цоя.

4. Портрет Даниила Хармса

Адрес: ул. Маяковского, 11.

На стене дома, в его мрачном, почти философском взгляде чувствуется вся суть Хармса.

5. Граффити «Лес» и Анненкирхе

Адрес: ул. Кирочная, 8В.

Церковь с необычной атмосферой: полуразрушенные стены и яркие граффити, будто пересечение прошлого и современности.

6. Портрет Игоря Талькова

Адрес: Литейный пр., 37-39.

Трансформаторная будка в саду Дома Пашкова хранит образ Игоря Талькова, чей взгляд кажется проникающим в душу.

7. «Руслан и голова» во дворе искусств

Адрес: ул. Жуковского, 6.

Этот дворик искусств — настоящая находка. Каждая деталь здесь — шедевр.

8. Анна Ахматова и двор Фонтанного дома

Адрес: Литейный пр., 53.

В арке знаменитого музея поэтессы можно найти ее портрет, выполненный в характерной манере.

9. Вид на Невский из салона Карла Буллы

Адрес: Невский пр., 54.

Фотосалон Буллы открывает панорамный вид на Невский проспект.

10. Граффити «Колизей» в Итальянском дворике

Адрес: ул. Итальянская, 29.

Попасть в этот двор можно через кофейню Check Point. Атмосфера здесь напомнит о Риме.

Итог

Этот маршрут откроет вам неожиданные и малоизвестные грани Петербурга. Каждый дворик и каждая стена здесь — маленькая история, которая ждет, чтобы стать частью ваших воспоминаний.