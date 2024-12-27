Главные уличные достопримечательности: топ-10 граффити Петербурга, признанные шедеврами

Если вам повезло оказаться в Санкт-Петербурге в погожий день, это прекрасная возможность погрузиться в его атмосферу, избегая пыльных залов музеев. Улицы, дворы и неожиданные граффити — то, что сделает ваш день незабываемым. Возьмите камеру или просто освободите место в телефоне — будет что показать друзьям.
1. Двор Castle Rock — граффити Кейт Флинт, Константин Кинчев и Михаил Горшенёв
- Адрес: Лиговский пр., 47.
Утро можно начать с прогулки неподалеку от Московского вокзала. Во дворе Castle Rock собраны портреты легенд музыки: грустный Кейт Флинт, грозный Константин Кинчев и Михаил Горшенёв.
2. Улица Джона Леннона и питерская Abbey Road
- Адрес: Лиговский пр., 53.
Ныряйте в арт-пространство «Пушкинская, 10». Здесь уютный дворик с атмосферой Битлз: барельефы, Yellow Submarine и возможность сделать фото прямо на местной Abbey Road.
3. Граффити Виктора Цоя — для ценителей группы «Кино»
- Адрес: ул. Восстания, 8Г.
На трансформаторной будке среди зелени сада оживает образ Виктора Цоя.
4. Портрет Даниила Хармса
- Адрес: ул. Маяковского, 11.
На стене дома, в его мрачном, почти философском взгляде чувствуется вся суть Хармса.
5. Граффити «Лес» и Анненкирхе
- Адрес: ул. Кирочная, 8В.
Церковь с необычной атмосферой: полуразрушенные стены и яркие граффити, будто пересечение прошлого и современности.
6. Портрет Игоря Талькова
- Адрес: Литейный пр., 37-39.
Трансформаторная будка в саду Дома Пашкова хранит образ Игоря Талькова, чей взгляд кажется проникающим в душу.
7. «Руслан и голова» во дворе искусств
- Адрес: ул. Жуковского, 6.
Этот дворик искусств — настоящая находка. Каждая деталь здесь — шедевр.
8. Анна Ахматова и двор Фонтанного дома
- Адрес: Литейный пр., 53.
В арке знаменитого музея поэтессы можно найти ее портрет, выполненный в характерной манере.
9. Вид на Невский из салона Карла Буллы
- Адрес: Невский пр., 54.
Фотосалон Буллы открывает панорамный вид на Невский проспект.
10. Граффити «Колизей» в Итальянском дворике
- Адрес: ул. Итальянская, 29.
Попасть в этот двор можно через кофейню Check Point. Атмосфера здесь напомнит о Риме.
Итог
Этот маршрут откроет вам неожиданные и малоизвестные грани Петербурга. Каждый дворик и каждая стена здесь — маленькая история, которая ждет, чтобы стать частью ваших воспоминаний.