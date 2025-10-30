Городовой / Город / Горькая пилюля для Петербурга: лекарства в аптеках за год подорожали на 11%
Горькая пилюля для Петербурга: лекарства в аптеках за год подорожали на 11%

Опубликовано: 30 октября 2025 20:30
В то же время темпы роста цен на лекарства в аптеках Санкт-Петербурга замедлились.

В Санкт-Петербурге в 2025 году зафиксировано снижение темпов удорожания медикаментов, что стало заметным изменением по сравнению с предыдущим периодом, сообщают «Ведомости Северо-Запад».

Если в 2024 году средняя упаковка стоила 464 рубля, то в 2025 году эта цифра увеличилась до 515 рублей, что соответствует росту на 11%. В то время как в 2023–2024 годах подорожание за аналогичный срок достигло 18%.

Стоимость лекарственных средств изменилась главным образом из-за инфляции, а также перераспределения покупательского спроса.

Отмечается, что российские препараты подорожали за указанный период сильнее, чем зарубежные аналоги.

С начала года до сентября 2025-го отечественные лекарства в среднем увеличились в цене на 14,3% и достигли отметки 379 рублей за упаковку.

Зарубежные производители также повысили стоимость своей продукции, хотя темпы оказались ниже. За девять месяцев 2025 года средняя цена импортных медикаментов выросла на 8,9% и достигла 717 рублей.

Напомним, финансовые расходы жителей Петербурга на лекарства среди регионов России остаются максимально высокими. В среднем горожане ежемесячно тратят на лекарственные препараты 9600 рублей.

Эта сумма выделяет жителей города на фоне других регионов страны.

Юлия Аликова
