Горькая пилюля для Петербурга: лекарства в аптеках за год подорожали на 11%

В Санкт-Петербурге в 2025 году зафиксировано снижение темпов удорожания медикаментов, что стало заметным изменением по сравнению с предыдущим периодом, сообщают «Ведомости Северо-Запад».
Если в 2024 году средняя упаковка стоила 464 рубля, то в 2025 году эта цифра увеличилась до 515 рублей, что соответствует росту на 11%. В то время как в 2023–2024 годах подорожание за аналогичный срок достигло 18%.
Стоимость лекарственных средств изменилась главным образом из-за инфляции, а также перераспределения покупательского спроса.
Отмечается, что российские препараты подорожали за указанный период сильнее, чем зарубежные аналоги.
С начала года до сентября 2025-го отечественные лекарства в среднем увеличились в цене на 14,3% и достигли отметки 379 рублей за упаковку.
Зарубежные производители также повысили стоимость своей продукции, хотя темпы оказались ниже. За девять месяцев 2025 года средняя цена импортных медикаментов выросла на 8,9% и достигла 717 рублей.
Напомним, финансовые расходы жителей Петербурга на лекарства среди регионов России остаются максимально высокими. В среднем горожане ежемесячно тратят на лекарственные препараты 9600 рублей.
Эта сумма выделяет жителей города на фоне других регионов страны.