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Белые ночи и пешеходная безопасность: в Петербурге предлагают изменить работу светофоров

Опубликовано: 3 июня 2025 10:31
светофор, белые ночи
Белые ночи и пешеходная безопасность: в Петербурге предлагают изменить работу светофоров
globallookpress/ Aleksey Smyshlyaev

Как изменение работы светофоров ночью повлияет на жизнь петербуржцев и сделает город комфортнее и безопаснее?

Санкт-Петербург — город, воспетый поэтами и художниками, известный своей богатой историей и, конечно же, неповторимыми белыми ночами.

Именно в этот период северная столица особенно оживает — улицы наполняются пешеходами, гуляющими, любующимися красотами и наслаждающимися атмосферой праздника.

Но вместе с этим растет и напряжение на дорогах, увеличивается риск дорожно-транспортных происшествий.

Решить эту проблему попытался петербургский депутат Алексей Цивилев, выступив с инициативой, которая может существенно изменить привычный режим работы светофоров в ночное время.

Белые ночи — время повышенного риска?

В период белых ночей, когда солнце лишь на короткое время скрывается за горизонтом, создается иллюзия постоянного дневного света. Это может ввести в заблуждение пешеходов, формируя у них ложное ощущение безопасности.

Они могут переоценивать свои возможности, переходить дорогу в неположенных местах или не уделять должного внимания сигналам светофора.

Автомобилисты, в свою очередь, также могут быть менее бдительными, особенно если устали или отвлеклись. Как пишет «Парламентская газета», результатом становятся дорожно-транспортные происшествия, которые, к сожалению, в этот период времени регистрируются чаще.

«Мы видим, что в период белых ночей пешеходная активность в Петербурге значительно возрастает», — отмечает депутат Цивилев в своем обращении к министру транспорта и начальнику ГАИ.

В связи с этим необходимо принять дополнительные меры для обеспечения безопасности дорожного движения и снижения аварийности».

Суть предложения — изменение режимов светофоров

Предложение депутата Цивилева направлено на изменение приоритетов в работе светофоров в ночное время.

Речь идет о введении приоритетной фазы для пешеходов. Это означает, что в определенные часы, когда поток автомобилей снижается, светофоры будут работать таким образом, чтобы пешеходы могли быстрее и безопаснее пересекать дорогу.

Например, время ожидания зеленого сигнала для пешеходов может быть сокращено, а продолжительность зеленого сигнала — увеличена.

«Мы предлагаем рассмотреть возможность изменения алгоритмов работы светофоров в ночное время, особенно в период белых ночей», — поясняет Алексей Цивилев.

Это позволит снизить скорость движения транспортных средств, уменьшить количество перекрестков, которые необходимо пересекать автомобилистам, и тем самым повысить безопасность пешеходов».

Где, как и когда будут изменения?

Инициатива предполагает не только изменение режимов работы светофоров, но и их адаптацию к конкретным условиям. Например, в местах с высокой пешеходной активностью, таких как площади, парки и туристические зоны, приоритет для пешеходов может быть установлен на постоянной основе.

На других участках, где движение менее интенсивное, изменения могут вводиться только в ночное время или в период белых ночей.

Конкретные детали, такие как время действия новых правил, конкретные участки дорог, где будут введены изменения — еще предстоит определить.

Сейчас предложение находится на рассмотрении в профильных ведомствах. Эксперты будут оценивать целесообразность, эффективность и техническую возможность реализации данной инициативы.

Планируется учесть не только интересы пешеходов, но и автомобилистов, чтобы не создавать дополнительных неудобств и не приводить к заторам на дорогах.

Защита пешеходов — приоритет для города

Внедрение приоритета для пешеходов на ночных светофорах — это часть общей стратегии, направленной на снижение аварийности и повышение безопасности на дорогах.

«Безопасность пешеходов — это наш безусловный приоритет. Мы делаем все возможное, чтобы сделать передвижение по городу максимально безопасным и комфортным для всех участников дорожного движения», — подчеркивает Алексей Цивилев. .

Конечно, реализация этого предложения потребует времени и усилий. Необходимо провести необходимые исследования, разработать новые алгоритмы работы светофоров, установить новые дорожные знаки и информационные табло.

Но если инициатива будет реализована, она может стать еще одним шагом к тому, чтобы сделать Санкт-Петербург — городом, где гулять по улицам, наслаждаться красотой и просто жить — было безопаснее и приятнее.

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Автор:
Ксения Пронина
Город
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