Город поэта не уберег: в Пушкине бетономешалка насмерть сбила пенсионерку

Вечером пятницы в Пушкинском районе Санкт-Петербурга произошла трагедия на перекрёстке Сетевой и Промышленной улиц. Здесь под колесами бетономешалки погибла женщина преклонного возраста, которая шла по пешеходному переходу. Эта авария стала поводом для новых обсуждений в местных интернет-сообществах.
Местные жители рассказали в соцсетях, что подобные происшествия случаются здесь не впервые. Участники группы поделились своим возмущением:
«Сколько ещё жертв соберёт этот перекрёсток? Были неоднократные жалобы в местную администрацию по поводу отсутствия светофора в этом опасном месте», — написали они.
По информации городских СМИ, водитель грузовой машины, двигаясь по Сетевой улице и совершая поворот на Промышленную, не увидел женщину и сбил её. После этого транспортное средство переехало пострадавшую, и медики уже не смогли ей помочь. Следователи проводят проверку обстоятельств происшествия.