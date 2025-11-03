Городовой / Город / «Город таблеток»: в Петербурге к 2026 году планируют создать фармацевтический кластер
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
То, что скрывает Лахта-центр от туристов, заставит вас отказаться от билета Город
Под Невским — целый город, который вы не видели: тайные подвалы Елисеевых Город
Ночь без разводов: с 4 на 5 ноября в Петербурге мосты останутся сведёнными Город
Даже гнев небес не разрушил её прихоть: история Большого каприза Екатерины II Город
Швырнул пса в стену — теперь под арестом: петербуржцу дадут время подумать над своим поступком за решеткой Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Продукты питания История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив
Категории
Общество Спорт

«Город таблеток»: в Петербурге к 2026 году планируют создать фармацевтический кластер

Опубликовано: 3 ноября 2025 11:16
«Город таблеток»: в Петербурге к 2026 году планируют создать фармацевтический кластер
«Город таблеток»: в Петербурге к 2026 году планируют создать фармацевтический кластер
Городовой ру

В Петербурге планируют развивать несколько направлений такого рода.

В следующем году в Петербурге начнутся работы над формированием фармацевтического кластера, сообщает ТАСС.

Председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов отметил, что Северная столица намерена развивать несколько направлений такого рода одновременно.

В ближайшее время власти планируют открытие трех новых промышленных кластеров — по изготовлению станкоинструментов, в фармацевтической отрасли и для крупнотоннажного судостроения. Кластер должны создать в 2026 году.

В рамках фармацевтического объединения предстоит сотрудничество более двух десятков участников этой отрасли.

Среди них будут как производственные компании, так и научные организации, а также эксперты по логистике.

Городские власти ожидают, что такой подход позволит ускорить развитие инноваций и наладить комплексную работу участников отрасли.

Ранее представители автомобильной промышленности сообщали о планах по выпуску 600 машин на одном из предприятий Петербурга в 2026 году.

Таким образом, в городе расширяется присутствие крупных промышленных инициатив.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью