«Город таблеток»: в Петербурге к 2026 году планируют создать фармацевтический кластер

В следующем году в Петербурге начнутся работы над формированием фармацевтического кластера, сообщает ТАСС.
Председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов отметил, что Северная столица намерена развивать несколько направлений такого рода одновременно.
В ближайшее время власти планируют открытие трех новых промышленных кластеров — по изготовлению станкоинструментов, в фармацевтической отрасли и для крупнотоннажного судостроения. Кластер должны создать в 2026 году.
В рамках фармацевтического объединения предстоит сотрудничество более двух десятков участников этой отрасли.
Среди них будут как производственные компании, так и научные организации, а также эксперты по логистике.
Городские власти ожидают, что такой подход позволит ускорить развитие инноваций и наладить комплексную работу участников отрасли.
Ранее представители автомобильной промышленности сообщали о планах по выпуску 600 машин на одном из предприятий Петербурга в 2026 году.
Таким образом, в городе расширяется присутствие крупных промышленных инициатив.