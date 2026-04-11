Город в России, который преобразился за 15 лет: из проклятого ямами захолустья – в жемчужину Золотого кольца

Как изменился Ростов Великий за 15 лет

Ростов Великий - небольшой старый город с населением всего 27 тысяч человек, который находится в 250 км от Москвы. За последние 15 лет город сильно изменился в лучшую сторону. Раньше дороги и улицы находились в ужасном состоянии, а сейчас здесь приятно находиться туристам.

Дороги и центр города стали намного лучше

Еще 10–15 лет назад добраться до главных достопримечательностей, например до местного Кремля, было трудно из-за ям на дорогах. Сейчас ситуация кардинально изменилась.

Почти все улицы, по которым ездят туристы, заасфальтировали. В центре убрали провода под землю, положили новую плитку и благоустроили Соборную площадь. Даже на маленьких улочках с деревенскими домами теперь хорошая дорога.

Для туристов создали удобные зоны, но есть проблемы с едой

В городе появилось несколько уютных пешеходных улиц и зон: Советская площадь, улица Маршала Алексеева и территория возле Голландской крепости. Однако главная беда Ростова - отсутствие нормальных столовых и кафе в центре.

Популярных сетевых закусочных в центре нет, они находятся на выезде из города. Местные кафе работают медленно, а ждать обед по 40 минут - неудобно. Также в центре почти нет продуктовых магазинов: до "Пятерочки" или "Магнита" нужно идти 1,5 километра.

Старые здания страдают, но город растет

Многие красивые исторические дома XIX века до сих пор выглядят плохо, но владельцы не спешат их ремонтировать. Также в центре нет общественного туалета.

Однако многие здания уже отреставрировали. За последние 10 лет город сделал огромный шаг вперед, и туристам там теперь гораздо здесь комфортнее, чем раньше, сообщает "Самый главный путешественник".

