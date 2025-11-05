Городские тайники: где искать бесплатную парковку в Петербурге в 2025 году

Несмотря на постоянное расширение платных зон, поиск бесплатного места для парковки в Петербурге остается актуальной задачей для каждого автомобилиста. Главное — знать, где искать.

К 2025 году ситуация с бесплатными стоянками остается стабильной: их количество не уменьшается, а вот спрос, как и везде, только растет.

7000 бесплатных мест: Полный гид по парковкам, которые не ударят по кошельку в Петербурге

По данным 2GIS, в Петербурге насчитывается около 7000 бесплатных парковочных мест. Эти стоянки, вмещающие от нескольких до двух тысяч автомобилей, расположены в различных частях города.

Бесплатные места традиционно можно найти у социальных учреждений, а также на территориях, где отсутствуют знаки, указывающие на платную парковку.

Стоит помнить, что во дворах жилых домов, даже если они находятся в пределах платных зон, оплата не требуется.

Кроме того, большинство торговых и бизнес-центров, фитнес-клубов, ресторанов и отелей предлагают своим посетителям бесплатные парковочные места.

От Обводного канала до Садовой: Путеводитель по бесплатным парковкам Петербурга 2025

В каждом районе города есть свои популярные «бесплатные» точки:

Район Популярные «бесплатные» точки Адмиралтейский Обводный канал, Московский и Измайловский проспекты Василеостровский Кожевенная линия, Большой проспект В.О., Железноводская улица (у ТЦ) Выборгский Выборгское шоссе, проспект Просвещения, у мебельных центров Калининский Полюстровский проспект, Гражданский проспект, улица Бутлерова Кировский Перекопская улица, Ленинский проспект, у вещевых ярмарок Колпинский Улица Веры Слуцкой (у ТЦ) Красногвардейский Шоссе Революции, площадь Карла Фаберже, проспект Косыгина Красносельский Улицы Гражданская, Пионерстроя, Маршала Казакова Кронштадтский Проспект Ленина (у домов бытовых услуг и ТЦ) Московский Улица Типанова, Витебский проспект, у мебельных центров Невский Проспект Обуховской обороны, Шлиссельбургский проспект, Дальневосточный проспект Петроградский Большой проспект П.С., улица Академика Павлова (у ТЦ) Приморский Полевая Сабировская, Савушкина, Лахтинский проспект (у ТК) Пушкинский Кузьминское шоссе Фрунзенский Софийская улица, Бухарестская, Балканская площадь

Как не нарваться на штраф в центре Петербурга?

В Центральном районе, несмотря на высокую стоимость платной парковки, еще есть шанс найти бесплатные места. Автомобилисты отмечают стоянки у торговых центров на Садовой, Бакунина, Владимирском проспекте и Невском проспекте.

Также популярны площади Островского, улица Зодчего Росси, набережные Фонтанки и канала Грибоедова.

«Главное — внимательно следить за дорожными знаками и разметкой — это поможет избежать неприятных сюрпризов», — напоминают эксперты.

Несмотря на тенденцию к увеличению платных зон, внимательный водитель всегда сможет найти бесплатное место.

Главное — не полениться изучить карту города и следить за обновлениями дорожных знаков. В 2025 году Петербург продолжает оставаться городом, где, при знании правильных адресов, можно припарковаться бесплатно.