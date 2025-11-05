Городские тайники: где искать бесплатную парковку в Петербурге в 2025 году

Несмотря на постоянное расширение платных зон, поиск бесплатного места для парковки в Петербурге остается актуальной задачей для каждого автомобилиста. Главное — знать, где искать.
К 2025 году ситуация с бесплатными стоянками остается стабильной: их количество не уменьшается, а вот спрос, как и везде, только растет.
7000 бесплатных мест: Полный гид по парковкам, которые не ударят по кошельку в Петербурге
По данным 2GIS, в Петербурге насчитывается около 7000 бесплатных парковочных мест. Эти стоянки, вмещающие от нескольких до двух тысяч автомобилей, расположены в различных частях города.
Бесплатные места традиционно можно найти у социальных учреждений, а также на территориях, где отсутствуют знаки, указывающие на платную парковку.
Стоит помнить, что во дворах жилых домов, даже если они находятся в пределах платных зон, оплата не требуется.
Кроме того, большинство торговых и бизнес-центров, фитнес-клубов, ресторанов и отелей предлагают своим посетителям бесплатные парковочные места.
От Обводного канала до Садовой: Путеводитель по бесплатным парковкам Петербурга 2025
В каждом районе города есть свои популярные «бесплатные» точки:
|Район
|Популярные «бесплатные» точки
|Адмиралтейский
|Обводный канал, Московский и Измайловский проспекты
|Василеостровский
|Кожевенная линия, Большой проспект В.О., Железноводская улица (у ТЦ)
|Выборгский
|Выборгское шоссе, проспект Просвещения, у мебельных центров
|Калининский
|Полюстровский проспект, Гражданский проспект, улица Бутлерова
|Кировский
|Перекопская улица, Ленинский проспект, у вещевых ярмарок
|Колпинский
|Улица Веры Слуцкой (у ТЦ)
|Красногвардейский
|Шоссе Революции, площадь Карла Фаберже, проспект Косыгина
|Красносельский
|Улицы Гражданская, Пионерстроя, Маршала Казакова
|Кронштадтский
|Проспект Ленина (у домов бытовых услуг и ТЦ)
|Московский
|Улица Типанова, Витебский проспект, у мебельных центров
|Невский
|Проспект Обуховской обороны, Шлиссельбургский проспект, Дальневосточный проспект
|Петроградский
|Большой проспект П.С., улица Академика Павлова (у ТЦ)
|Приморский
|Полевая Сабировская, Савушкина, Лахтинский проспект (у ТК)
|Пушкинский
|Кузьминское шоссе
|Фрунзенский
|Софийская улица, Бухарестская, Балканская площадь
Как не нарваться на штраф в центре Петербурга?
В Центральном районе, несмотря на высокую стоимость платной парковки, еще есть шанс найти бесплатные места. Автомобилисты отмечают стоянки у торговых центров на Садовой, Бакунина, Владимирском проспекте и Невском проспекте.
Также популярны площади Островского, улица Зодчего Росси, набережные Фонтанки и канала Грибоедова.
«Главное — внимательно следить за дорожными знаками и разметкой — это поможет избежать неприятных сюрпризов», — напоминают эксперты.
Несмотря на тенденцию к увеличению платных зон, внимательный водитель всегда сможет найти бесплатное место.
Главное — не полениться изучить карту города и следить за обновлениями дорожных знаков. В 2025 году Петербург продолжает оставаться городом, где, при знании правильных адресов, можно припарковаться бесплатно.