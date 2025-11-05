Северная столица давит на газ: в 2026‑м выпуск машин в Петербурге удвоится

Ожидается, что к 2026 году количество произведённых в Санкт-Петербурге автомобилей увеличится почти вдвое, достигнув 100 тысяч машин.
Такой прогноз в интервью ТАСС сделал Александр Ситов, председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.
Он уточнил, что в 2024 году на предприятиях города выпустили 42 тысячи автомобилей, а в 2025-м ждут около 50 тысяч.
«Рассчитываем, что в следующем году рост может произойти почти в два раза. То есть это тот потенциал, который еще заложен на следующий год»,
— пояснил Ситов в интервью.
Запуск серийного производства на площадке ранее принадлежавшей Toyota намечен на начало или середину 2026 года. После возобновления работы на этом заводе планируют собирать до 1 тысячи машин ежегодно.
Возвращение к выпуску автомобилей планирует также завод General Motors: в 2026 году предприятие рассчитывает выйти на полную мощность.
Ранее сообщалось, что в числе ожидаемых изменений — старт производства грузовых автомобилей БАЗ в Петербурге, который намечен на конец 2025 года.