Гостиничный гигант у Балтийского: сколько номеров вместит новый отель в Петербурге

В самом сердце Петербурга, у Балтийского вокзала, скоро появится настоящий гигант. Это отель, который по размерам и количеству номеров сможет затмить многие известные гостиницы Северной столицы.

Он точно изменит облик одного из самых оживленных районов города. Интересно, как такой проект впишется в историческую среду и что это значит для петербуржцев и гостей города?

Где построят?

Предполагается, что отель сможет вместить около тысячи комнат. Он станет одним из самых крупнейших и разместится на месте старого здания предприятия «Подъемтрансмаш» на набережной Обводного канала, сообщает Лента новостей Санкт-Петербурга.

Общая площадь нового комплекса превысит 37 тысяч квадратных метров — впечатляющие размеры для городской гостиницы.

Почему это важно?

Район Балтийского вокзала уже давно считается одним из ключевых транспортных и туристических узлов Петербурга. Здесь уже есть крупные гостиницы. Новый отель усилит конкуренцию.

Что говорят эксперты?

Эксперты предполагают, что номерной фонд будущего отеля может варьироваться от 800 до 1000 комнат. По площади и вместимости новый отель сопоставим с крупнейшими гостиничными комплексами города, что говорит о масштабности проекта.

Почему сейчас?

Туристический поток в Петербург стабильно растет. По прогнозам, к 2030 году количество туристов может достичь 18,3 миллиона человек, из них почти 12 миллионов будут останавливаться в отелях.

В 2025 году спрос на гостиничные номера увеличивается — средняя стоимость номера и загрузка отелей в городе растут, особенно в сегменте 3-4 звезды.

Новый парк

Интересно, что в этом же районе обсуждается идея создания линейного парка вдоль Обводного канала.

Спикер Заксобрания Петербурга Александр Бельский отметил, что канал как водный объект может сохраниться, а набережная, где сейчас мало загруженные дороги, может превратиться в зеленую зону.

Это позволит сделать район более комфортным и привлекательным для жителей и гостей города, одновременно с развитием гостиничной инфраструктуры.

Так что в ближайшие годы у Балтийского вокзала преобразится территория. Это значит, что Петербург становится еще более гостеприимным и удобным для путешественников и местных жителей.