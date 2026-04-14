Готовим грунт для фиалки - после такого растение выпустит охапку бутонов: цветение начнется уже в мае

Секрет пышного цветения фиалки заключается не в подкормках, а в качестве грунта. Если подобрать удачный состав почвы, то растение начнет цвести уже в мае. Идеальным месяцем для пересадки фиалки станет апрель, поэтому у вас еще есть время осуществить задуманное.
Канал "Цветущий мир Виктории" смог подобрать состав грунта, который станет оптимальным для фиалки. Обычная почва не подойдет, ведь в таком грунте растение будет постоянно болеть.
Для приготовления понадобится:
- листовая земля - 30%;
- торф - 30%;
- перлит - 20%;
- древесный уголь - 10%
- песок - 10%.
Соедините указанные компоненты в одной емкости, после чего начните заниматься пересадкой фиалки. Извлекайте растение из земляного кома аккуратно, ведь важно не повредить корни. Также желательно добавлять в грунт керамзит или вермикулит в небольшом количестве.
После пересадки обязательно полейте цветок, уберите его подальше от сквозняков и прямых солнечных лучей.
Как понять, что почва получилась идеальной:
- рассыпается в руке при сжатии;
- вода после полива не стоит на поверхности;
- через неделю фиалка не желтеет.
Рекомендация:
"Вместо песка иногда добавляю немного мха сфагнума — он удерживает влагу, но не дает закисать".
