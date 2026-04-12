Для хилой бегонии - обязательно: 1 ложка в воду - и растение превратится в цветочный шар, бутоны полезут без продыху
Для хилой бегонии - обязательно: 1 ложка в воду - и растение превратится в цветочный шар, бутоны полезут без продыху

Опубликовано: 12 апреля 2026 21:42
 Проверено редакцией
Как подкармливать бегонию для пышного цветения

Бегония прекрасно вписывается в любой интерьер, но для хорошего цветения комнатному растению нужны подкормки. Цветок является неприхотливым, поэтому для него подойдут даже народные варианты удобрений.

Канал «Цветущий мир Виктории» советует использовать для бегонии одну из самых дешевых подкормок. Речь идет о чайной заварке. Для приготовления настоя понадобится:

  • вода – 1 литр;
  • заварка – 1 столовая ложка.

Залейте заварку кипятком, оставьте в таком виде до полного остывания. После этого настой следует процедить и внести в горшок с бегонией. Подкормка не должна быть крепкой, иначе ее придется разбавлять водой.

Использовать подкормку достаточно 1 раз в неделю. Чайная заварка не вредит растению, поэтому допускается применение даже на регулярной основе. В чае содержится достаточное количество калия, который не только укрепляет корневую систему, но и способствует хорошему цветению.

Рекомендации:

«Заварка должна быть свежей, без каких-либо добавок. В чай нельзя добавлять сахар, хоть и глюкоза полезна для растений. Сахар в такой подкормке приведёт к образованию грибка или плесени, что может погубить корневую систему бегонии».

«Чайная подкормка также подойдет для других цветущих растений. Она является универсальной».

Ранее портал «Городовой» рассказал, чем подкормить герань для длительного цветения.

Автор:
Полина Аксенова
