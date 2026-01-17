Готовлю 10-литровую кастрюлю Том Яма по-русски: дети съедают за 5 минут и требуют добавки (в отличие от борща)

Знаменитый тайский суп Том Ям с его ярким балансом кислого, острого и ароматного можно приготовить из доступных в России продуктов. Классические ингредиенты вроде лемонграсса и каффир-лайма успешно заменяются цитрусовыми, имбирём и обычными специями.
Для основы понадобится: 1,5 л куриного бульона, 400 г куриного филе или креветок, шампиньоны, луковица, чеснок, корень имбиря (4-5 см), перец чили, соевый соус, томатная паста, сок 1,5-2 лимонов, сахар и зелень для подачи.
Секрет вкуса — в приготовлении ароматной пасты из томата, соевого соуса, части лимонного сока, натёртого имбиря, чеснока и чили. В разогретом бульоне последовательно отваривают курицу, грибы, затем добавляют пасту и остальные компоненты.
Кислоту (лимонный сок) лучше вносить в самом конце, чтобы сохранить свежесть. Готовый суп балансируют по вкусу, добавляя при необходимости соль, перец, сахар или ещё сока. Подают его сразу, украсив зеленью.