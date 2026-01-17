Городовой / Город / Замуж за россиянина — не пропуск: кого выгонят из страны, несмотря на семью
Замуж за россиянина — не пропуск: кого выгонят из страны, несмотря на семью

Опубликовано: 17 января 2026 13:32
 Проверено редакцией
globallookpress.com
Городовой ру

Заключение брака с жителем России не предоставляет иностранному гражданину иммунитет от высылки из страны, если такое решение принял суд. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда Российской Федерации. В официальном заявлении подчёркивается: наличие семьи не освобождает иностранца от применения мер, связанных с миграционным контролем.

Информация стала актуальной после того, как гражданка Украины, ранее осуждённая по делу, связанному с незаконным оборотом наркотиков, обратилась в суд. Она требовала отменить принятое Федеральной службой исполнения наказаний решение о признании её пребывания в России нежелательным. По словам истца, такая мера, по её мнению, ущемляет её право на личную и семейную жизнь, поскольку она давно живёт в стране и собиралась вступить в брак с россиянином.

Заявительнице отказали как в первой инстанции, так и в ходе апелляционного рассмотрения. Позднее кассационный суд отменил эти решения, поскольку на тот момент женщина уже зарегистрировала брак с российским гражданином. Однако, как отмечено в сообщении, Верховный суд России не поддержал такой подход и оставил в силе акты предыдущих судов, отказав в удовлетворении жалобы.

Автор:
Юлия Аликова
Город
