Готовлю подкормку из 3-х ингредиентов – и морковь вырастает на зависть соседям: корнеплоды мощные и сладкие

Чтобы получить отменный урожай моркови, в июне стоит позаботиться о ее подкормке. Агроном Ксения Давыдова рассказала, чем удобрить растения в этот период.
Удобрение, о котором пойдет речь, следует распределять между рядами моркови, что обеспечит равномерное поступление питательных веществ на протяжении всего вегетационного периода.
Состав подкормки
Первым компонентом является горчичный жмых, способствующий улучшению структуры почвы и повышению ее плодородности.
Второй компонент — азофоска, комплексное азотно-фосфорно-калийное удобрение. Питательные элементы в его составе представлены в легкоусвояемой для растений форме.
Третий ингредиент — зола, которая обогащает почву комплексом макро- и микроэлементов, способствуя формированию крупных и сладких корнеплодов.
Рецепт приготовления удобрения
Для приготовления эффективного удобрения необходимо смешать 1 кг горчичного жмыха, 0,5 кг азофоски и 1 кг золы.
Полученную смесь следует равномерно распределить между рядами моркови, что позволит получить урожай высокого качества.
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