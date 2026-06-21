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Готовлю подкормку из 3-х ингредиентов – и морковь вырастает на зависть соседям: корнеплоды мощные и сладкие

Опубликовано: 21 июня 2026 00:12
 Проверено редакцией
Готовлю подкормку из 3-х ингредиентов – и морковь вырастает на зависть соседям: корнеплоды мощные и сладкие
Готовлю подкормку из 3-х ингредиентов – и морковь вырастает на зависть соседям: корнеплоды мощные и сладкие
Городовой ру
Июньская подкормка для моркови

Чтобы получить отменный урожай моркови, в июне стоит позаботиться о ее подкормке. Агроном Ксения Давыдова рассказала, чем удобрить растения в этот период.

Удобрение, о котором пойдет речь, следует распределять между рядами моркови, что обеспечит равномерное поступление питательных веществ на протяжении всего вегетационного периода.

Состав подкормки

Первым компонентом является горчичный жмых, способствующий улучшению структуры почвы и повышению ее плодородности.

Второй компонент — азофоска, комплексное азотно-фосфорно-калийное удобрение. Питательные элементы в его составе представлены в легкоусвояемой для растений форме.

Третий ингредиент — зола, которая обогащает почву комплексом макро- и микроэлементов, способствуя формированию крупных и сладких корнеплодов.

Рецепт приготовления удобрения

Для приготовления эффективного удобрения необходимо смешать 1 кг горчичного жмыха, 0,5 кг азофоски и 1 кг золы.

Полученную смесь следует равномерно распределить между рядами моркови, что позволит получить урожай высокого качества.

Ранее мы рассказали, как выращивать огурцы на холме.

Автор:
Ксения Давыдова
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