График работы главных бесплатных катков Петербурга: некоторые работают вплоть до полуночи

Зима в Петербурге — это не только снежные пейзажи, но и возможность активно провести время, катаясь на коньках. Если вы хотите наслаждаться катанием и при этом сэкономить, вот несколько ледовых площадок, которые предлагают бесплатные сеансы.
«Каток у Флагштока»
Адрес: Южная дорога, д. 28, стр. 1
Время работы:
- Вторник — четверг, воскресенье: с 09:00 до 22:00
- Пятница и суббота: с 09:00 до 00:00
- Понедельник — выходной
Бесплатные сеансы:
- Со вторника по четверг: с 09:30 до 11:30 и с 12:30 до 14:00
- В пятницу: с 09:30 до 11:30
- По выходным: с 09:30 до 11:30 (но билеты быстро заканчиваются).
Особенность: самый большой каток на планете с искусственным льдом, работающий даже при плюсовых температурах.
Большой каток Елагина острова
Адрес: Елагин остров, д. 4
Время работы:
- Понедельник — четверг: с 09:00 до 21:00
- Пятница — воскресенье, праздничные дни: с 09:00 до 23:00
Бесплатные сеансы: каждое утро с 09:00 до 11:00 (вход в ЦПКиО платный по выходным и праздникам).
Особенность: уютная атмосфера с новогодней елкой в центре и близость к Елагиноостровскому дворцу.
Каток на Манежной площади
Адрес: Манежная площадь
Время работы: ежедневно с 12:30 до 20:10 (с перерывом с 16:30 до 17:10)
Бесплатные сеансы: все. Билеты выдают за полчаса до сеанса, утренние сеансы бронируются накануне вечером.
Особенность: ледовая площадка в центре города в окружении рождественской ярмарки.
Ледовый каток «Богатырь»
Адрес: Гаккелевская улица, д. 25, корп. 2Б
Время работы: ежедневно с 11:00 до 22:30
Бесплатных сеансов нет, но первый час в будние дни (с 11:00 до 12:00) стоит всего 10 рублей.
Особенность: регулярные мастер-классы и доступные цены.
Ледовые «коробки» во дворах
Во многих петербургских дворах можно найти бесплатные «коробки» для катания. Для поиска ближайших площадок используйте приложение «Я здесь живу», где отображается расписание и доступность объектов.
Надеваем коньки и отправляемся покорять лёд!