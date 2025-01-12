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График работы главных бесплатных катков Петербурга: некоторые работают вплоть до полуночи

12 января 2025 16:02
Люди на катке
График работы главных бесплатных катков Петербурга: некоторые работают вплоть до полуночи
Фото Городовой.ру

Особо нужная информация для тех, кто часто работает допоздна.

Зима в Петербурге — это не только снежные пейзажи, но и возможность активно провести время, катаясь на коньках. Если вы хотите наслаждаться катанием и при этом сэкономить, вот несколько ледовых площадок, которые предлагают бесплатные сеансы.

«Каток у Флагштока»

Адрес: Южная дорога, д. 28, стр. 1
Время работы:

  • Вторник — четверг, воскресенье: с 09:00 до 22:00
  • Пятница и суббота: с 09:00 до 00:00
  • Понедельник — выходной
    Бесплатные сеансы:
  • Со вторника по четверг: с 09:30 до 11:30 и с 12:30 до 14:00
  • В пятницу: с 09:30 до 11:30
  • По выходным: с 09:30 до 11:30 (но билеты быстро заканчиваются).
    Особенность: самый большой каток на планете с искусственным льдом, работающий даже при плюсовых температурах.

Большой каток Елагина острова

Адрес: Елагин остров, д. 4
Время работы:

  • Понедельник — четверг: с 09:00 до 21:00
  • Пятница — воскресенье, праздничные дни: с 09:00 до 23:00
    Бесплатные сеансы: каждое утро с 09:00 до 11:00 (вход в ЦПКиО платный по выходным и праздникам).
    Особенность: уютная атмосфера с новогодней елкой в центре и близость к Елагиноостровскому дворцу.

Каток на Манежной площади

Адрес: Манежная площадь
Время работы: ежедневно с 12:30 до 20:10 (с перерывом с 16:30 до 17:10)
Бесплатные сеансы: все. Билеты выдают за полчаса до сеанса, утренние сеансы бронируются накануне вечером.
Особенность: ледовая площадка в центре города в окружении рождественской ярмарки.

Ледовый каток «Богатырь»

Адрес: Гаккелевская улица, д. 25, корп. 2Б
Время работы: ежедневно с 11:00 до 22:30
Бесплатных сеансов нет, но первый час в будние дни (с 11:00 до 12:00) стоит всего 10 рублей.
Особенность: регулярные мастер-классы и доступные цены.

Ледовые «коробки» во дворах

Во многих петербургских дворах можно найти бесплатные «коробки» для катания. Для поиска ближайших площадок используйте приложение «Я здесь живу», где отображается расписание и доступность объектов.

Надеваем коньки и отправляемся покорять лёд!

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество Санкт-Петербург
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