График работы главных бесплатных катков Петербурга: некоторые работают вплоть до полуночи

Особо нужная информация для тех, кто часто работает допоздна.

Зима в Петербурге — это не только снежные пейзажи, но и возможность активно провести время, катаясь на коньках. Если вы хотите наслаждаться катанием и при этом сэкономить, вот несколько ледовых площадок, которые предлагают бесплатные сеансы.

«Каток у Флагштока»

Адрес: Южная дорога, д. 28, стр. 1

Время работы:

Вторник — четверг, воскресенье: с 09:00 до 22:00

Пятница и суббота: с 09:00 до 00:00

Понедельник — выходной

Бесплатные сеансы:

Бесплатные сеансы: Со вторника по четверг: с 09:30 до 11:30 и с 12:30 до 14:00

В пятницу: с 09:30 до 11:30

По выходным: с 09:30 до 11:30 (но билеты быстро заканчиваются).

Особенность: самый большой каток на планете с искусственным льдом, работающий даже при плюсовых температурах.

Большой каток Елагина острова

Адрес: Елагин остров, д. 4

Время работы:

Понедельник — четверг: с 09:00 до 21:00

Пятница — воскресенье, праздничные дни: с 09:00 до 23:00

Бесплатные сеансы: каждое утро с 09:00 до 11:00 (вход в ЦПКиО платный по выходным и праздникам).

Особенность: уютная атмосфера с новогодней елкой в центре и близость к Елагиноостровскому дворцу.

Каток на Манежной площади

Адрес: Манежная площадь

Время работы: ежедневно с 12:30 до 20:10 (с перерывом с 16:30 до 17:10)

Бесплатные сеансы: все. Билеты выдают за полчаса до сеанса, утренние сеансы бронируются накануне вечером.

Особенность: ледовая площадка в центре города в окружении рождественской ярмарки.

Ледовый каток «Богатырь»

Адрес: Гаккелевская улица, д. 25, корп. 2Б

Время работы: ежедневно с 11:00 до 22:30

Бесплатных сеансов нет, но первый час в будние дни (с 11:00 до 12:00) стоит всего 10 рублей.

Особенность: регулярные мастер-классы и доступные цены.

Ледовые «коробки» во дворах

Во многих петербургских дворах можно найти бесплатные «коробки» для катания. Для поиска ближайших площадок используйте приложение «Я здесь живу», где отображается расписание и доступность объектов.

Надеваем коньки и отправляемся покорять лёд!