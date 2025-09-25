Каменный мост в Петербурге: гранитный свидетель истории и несостоявшегося покушения

Один из старейших мостов Петербурга сохранился с XVIII века почти без изменений. Но его история хранит не только страницы градостроительной хроники, но и драматический эпизод с покушением на императора Александра II.

История моста

На месте нынешнего Каменного моста через канал Грибоедова сначала был деревянный переход. В 1766–1776 годах его перестроили в каменный по проекту инженера В. И. Назимова. Свод выложили из гранита, устои укрепили свайным основанием, а облицовку сделали с "брильянтовым рустом".

С тех пор мост не подвергался радикальной перестройке, лишь несколько раз ремонтировался. Даже появление автобусов в начале XX века заставляло не менять конструкцию, а просить пассажиров выйти и пройти подъём пешком.

Попытка покушения

Летом 1880 года именно этот мост стал ареной заговора. Народовольцы заложили под его свод динамит, рассчитывая взорвать экипаж Александра II по дороге из Зимнего дворца на Царскосельский вокзал. Однако заговор сорвался: один из участников, Михаил Тетёрка, опоздал к назначенному часу.

Позже революционеры пытались поднять закладки со дна канала, но безуспешно. Лишь в 1881 году, уже после гибели императора на другой улице, следователи обнаружили и извлекли 7 пудов взрывчатки, спрятанной под Каменным мостом.

Сегодня

Каменный мост остаётся памятником архитектуры федерального значения и охраняется государством. Его гранитный свод и изящные ограждения можно увидеть, двигаясь по оси Гороховой улицы.