Городовой / Город / «Забытый советский обед» под новым соусом: чем кормят работников завода в сердце Петербурга
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

«Забытый советский обед» под новым соусом: чем кормят работников завода в сердце Петербурга

Опубликовано: 24 сентября 2025 21:30
Заводская столовая в Петербурге
«Забытый советский обед» под новым соусом: чем кормят работников завода в сердце Петербурга
globallookpress/Ilya Moskovets

Взгляд на заводскую жизнь изнутри.

Предприятия, где особое внимание уделяется условиям труда, часто отличаются и качеством питания для своих работников.

Посещение столовой Невского завода в Санкт-Петербурге, специализирующегося на производстве турбин и газоперекачивающих агрегатов, позволяет оценить, как завод относится к своим сотрудникам.

Чистота, выбор и «халява» по-питерски

Как пишет "ЖЖитель: путешествия и авиация", столовая на заводе впечатляет чистотой.

Меню представлено в двух форматах: комплексный бизнес-ланч и блюда для свободного выбора.

Бизнес-ланч, состоящий из салата, супа, горячего, гарнира, напитка и хлеба, обойдется всего в 276 рублей.

«По цене бизнес-ланч вообще халява», — отмечают горожане, увидев цены.

Предлагается широкий выбор: четыре вида салата, два супа, три гарнира и целых девять горячих блюд.

Сотрудникам предприятия половина стоимости обеда компенсируется заводом.

«Рыба по-невски» и «греча» как символ Питера

Автор выбрал для обеда щи из свежей капусты, винегрет, рыбу по-невски и компот.

«Еда хорошая, как домашняя», — оценивает он, отмечая соотношение цены, качества и размера порции.

Однако, комментаторы нашли повод для шуток:

«Как это — в меню в гарнирах указано: гречКа!!! Это же Питер! Там же должно быть: греча. Не?»

Это замечание вызывает улыбку, но подчеркивает особенности регионального произношения.

«Бизнес-ланч» — советский комплексный обед?

Один из комментаторов с юмором заметил:

«Смешно, когда работяги едят «бизнес-ланч».

Дегустатор заводской кухни отметил, что так называют забытый советский комплексный обед.

Действительно, комплексные обеды с их продуманным набором блюд и доступной ценой были характерной чертой советского времени.

Почему цены такие низкие?

Горожане предположили, что секрет невысоких цен кроется в отсутствии арендной платы для компании-подрядчика, готовящей еду.

«Невысокие цены объясняются тем, что завод не берет с компании, которая готовит еду, арендной платы, а она очень существенно влияет на затраты», — пишут в комментариях.

Это позволяет сделать качественное питание доступным для всех работников.

Сытно ли на заводе? Вакансии и зарплаты

Несмотря на доступную еду, один из комментаторов, изучив вакансии завода, высказал сомнение:

«Судя по количеству свежих вакансий, место не особо сытное».

Он отметил, что зарплаты контролера ОТК (64 200 руб. + премия) и сварщика (87 600 руб. + премия) могут быть не столь высокими, как хотелось бы, особенно по сравнению с периферией.

Тем не менее, доступное и качественное питание — несомненный плюс для любого предприятия.

Автор:
Ксения Пронина
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».