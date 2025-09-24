«Забытый советский обед» под новым соусом: чем кормят работников завода в сердце Петербурга

Предприятия, где особое внимание уделяется условиям труда, часто отличаются и качеством питания для своих работников.
Посещение столовой Невского завода в Санкт-Петербурге, специализирующегося на производстве турбин и газоперекачивающих агрегатов, позволяет оценить, как завод относится к своим сотрудникам.
Чистота, выбор и «халява» по-питерски
Как пишет "ЖЖитель: путешествия и авиация", столовая на заводе впечатляет чистотой.
Меню представлено в двух форматах: комплексный бизнес-ланч и блюда для свободного выбора.
Бизнес-ланч, состоящий из салата, супа, горячего, гарнира, напитка и хлеба, обойдется всего в 276 рублей.
«По цене бизнес-ланч вообще халява», — отмечают горожане, увидев цены.
Предлагается широкий выбор: четыре вида салата, два супа, три гарнира и целых девять горячих блюд.
Сотрудникам предприятия половина стоимости обеда компенсируется заводом.
«Рыба по-невски» и «греча» как символ Питера
Автор выбрал для обеда щи из свежей капусты, винегрет, рыбу по-невски и компот.
«Еда хорошая, как домашняя», — оценивает он, отмечая соотношение цены, качества и размера порции.
Однако, комментаторы нашли повод для шуток:
«Как это — в меню в гарнирах указано: гречКа!!! Это же Питер! Там же должно быть: греча. Не?»
Это замечание вызывает улыбку, но подчеркивает особенности регионального произношения.
«Бизнес-ланч» — советский комплексный обед?
Один из комментаторов с юмором заметил:
«Смешно, когда работяги едят «бизнес-ланч».
Дегустатор заводской кухни отметил, что так называют забытый советский комплексный обед.
Действительно, комплексные обеды с их продуманным набором блюд и доступной ценой были характерной чертой советского времени.
Почему цены такие низкие?
Горожане предположили, что секрет невысоких цен кроется в отсутствии арендной платы для компании-подрядчика, готовящей еду.
«Невысокие цены объясняются тем, что завод не берет с компании, которая готовит еду, арендной платы, а она очень существенно влияет на затраты», — пишут в комментариях.
Это позволяет сделать качественное питание доступным для всех работников.
Сытно ли на заводе? Вакансии и зарплаты
Несмотря на доступную еду, один из комментаторов, изучив вакансии завода, высказал сомнение:
«Судя по количеству свежих вакансий, место не особо сытное».
Он отметил, что зарплаты контролера ОТК (64 200 руб. + премия) и сварщика (87 600 руб. + премия) могут быть не столь высокими, как хотелось бы, особенно по сравнению с периферией.
Тем не менее, доступное и качественное питание — несомненный плюс для любого предприятия.