Грибное безумие: в Ленобласти местные жители собрали рекордное количество сморчков

Весна в Ленинградской области — это время тихой охоты. Местные жители отправились в леса и нашли настоящий клад. Грибники, по их подсчетам, собрали более 700 сморчков — это настоящий рекорд для региона.

Что за сморчки?

Сморчки — это грибы с необычной шляпкой, которая напоминает пчелиные соты: она пористая, с ячейками и морщинками. Внешне они выглядят очень эффектно: шляпка конусовидная, обычно коричневого или сероватого оттенка, высотой до 8-10 см. Эти грибы растут весной, когда снег уже сошел, и появляются буквально на несколько недель — обычно в конце апреля, начале мая.

Важно помнить, что они условно съедобны, так как содержат токсичное вещество, которое нужно обязательно нейтрализовать длительной термической обработкой. Если этого не сделать, сморчки могут вызвать отравление.

Что удалось найти грибникам

В одном из лесов Всеволожского района Ленобласти грибники буквально наткнулись на «настоящую бомбу» из сморчков. Жительница региона вместе с помощником собрала более 700 грибов за один раз, пишут в группе грибников в ВК.

Такой урожай — редкость, ведь сморчки не растут большими группами долго, а их цвет часто сливается с прошлогодней листвой и сухой травой, что затрудняет поиск. Получается, что удача улыбнулась тем, кто внимательно и терпеливо искал.

Очень важно не путать сморчки с похожими на них строчками — последние в сыром виде ядовиты и опасны. Отличить их можно по форме шляпки: у сморчков она правильной конусовидной формы с четкими ячейками, а у строчков — более бесформенная, похожая на мозги или грецкий орех. Ножка у строчков короткая и почти незаметна, у сморчков — длинная и полая.

Что делать с собранными сморчками

Петербуржцы стали обсуждать, что же с таким количеством грибов любители тихой охоты будут делать, не съедят же они все. Кроме того, некоторые усомнились во вкусовых качествах таких грибов.

«А вы их ели? Эти сморчки на 90% из воды. А после жарки или выпаривания резиновые как подошва. Не занимайтесь ерундой и не тащите все в рот. Кушайте вкусные и полезные продукты», заметили местные жители.

Также жители Петербурга связали такой грибной рекорд с тем, что зверям в лесах теперь не осталось еду, поэтому, к примеру, лоси заходят в город. Многие надеются, что весь этот улов не был собран лишь ради фото.