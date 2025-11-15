Грохот под землёй: в переходе «Московской» неизвестные рванули петарду

Полиция Санкт-Петербурга проводит проверку в связи с запуском петард у станции метро «Московская» и устанавливает причастных к инциденту.

В Санкт-Петербурге группа неизвестных устроила запуск петарды в переходе станции метро «Московская», что стало поводом для проверки полиции. Правоохранители сообщили, что сведения о происшествии поступили им в пятницу, 14 ноября. На место выехали сотрудники полиции, однако на момент их прибытия нарушителей уже не было.

По предварительной информации, несколько человек зажгли пиротехническое изделие, что привело к громкому хлопку на территории перехода. В результате этого инцидента никто не пострадал. Сейчас проводится работа по установлению личностей граждан, причастных к случившемуся.

Представитель отдела полиции по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщил, что ведётся проверка обстоятельств происшествия. Подобные случаи вызывают беспокойство у горожан, особенно учитывая крупные скопления людей в районе метро.