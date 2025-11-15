Городовой / Город / Грохот под землёй: в переходе «Московской» неизвестные рванули петарду
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Секрет Фаберже под сгоревшими стенами: что осталось от «Малого Эрмитажа» после разграбления Город
Сезон «крыльев» закрыт: на рукавах Невы перестали разводить мосты Город
Кировский район Петербурга выдохнул: ремонт проспекта Стачек завершён Город
Кофе и мороженая рыба — неожиданные рекордсмены ценовых качелей в Петербурге за десять месяцев 2025-го Город
Гололёду — бой: петербургские дворы обработают средствами против льда Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга Происшествие
Категории
Общество Спорт

Грохот под землёй: в переходе «Московской» неизвестные рванули петарду

Опубликовано: 15 ноября 2025 14:57
Грохот под землёй: в переходе «Московской» неизвестные рванули петарду
Грохот под землёй: в переходе «Московской» неизвестные рванули петарду
Городовой ру

Полиция Санкт-Петербурга проводит проверку в связи с запуском петард у станции метро «Московская» и устанавливает причастных к инциденту.

В Санкт-Петербурге группа неизвестных устроила запуск петарды в переходе станции метро «Московская», что стало поводом для проверки полиции. Правоохранители сообщили, что сведения о происшествии поступили им в пятницу, 14 ноября. На место выехали сотрудники полиции, однако на момент их прибытия нарушителей уже не было.

По предварительной информации, несколько человек зажгли пиротехническое изделие, что привело к громкому хлопку на территории перехода. В результате этого инцидента никто не пострадал. Сейчас проводится работа по установлению личностей граждан, причастных к случившемуся.

Представитель отдела полиции по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщил, что ведётся проверка обстоятельств происшествия. Подобные случаи вызывают беспокойство у горожан, особенно учитывая крупные скопления людей в районе метро.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью