Хлеб не всему голова: эколог объяснил, чем нельзя кормить птиц зимой — и почему хлеб им опаснее мороза
Хлеб не всему голова: эколог объяснил, чем нельзя кормить птиц зимой — и почему хлеб им опаснее мороза

Опубликовано: 22 ноября 2025 20:30
кормушки
Хлеб не всему голова: эколог объяснил, чем нельзя кормить птиц зимой — и почему хлеб им опаснее мороза
Фото: Городовой.ру

Будьте бдительны, синички могут пострадать.

Кормушки в городах сейчас на каждом шагу, но то, что кладут туда люди, часто превращает заботу во вред. Экологи предупреждают: не всё, что едят люди, подходит птицам — особенно в морозы.

Главный универсальный корм — сырые несолёные семечки подсолнечника. Их едят почти все городские птицы. Подойдут также несолёные орехи, овсяные хлопья, пшеница, сушёные ягоды. Синицам и дятлам в холода можно давать несолёное сало — это быстрый источник энергии.

Но есть список абсолютных запретов. Солёная пища, чипсы, орешки, сало с приправами — под строжайшим табу: соль вызывает у птиц сильную жажду, а воды зимой им почти не достать. Хлеб тоже нельзя — ни белый, ни чёрный, ни свежий, ни сдобный. Он разбухает в желудке и может привести к гибели. Под запретом пшено: оно быстро плесневеет и почти не привлекает птиц.

Кормушки лучше ставить в тихих местах, подальше от дорог, на высоте 1,5–3 метров, с защитой от снега и дождя. И важно регулярно чистить их, чтобы не копились помёт и мокрый корм.

Подкармливать птиц стоит с ноября и до весны — особенно в сильные морозы и снегопады. Это временная помощь, а не замена природной пищи. Правильный корм помогает птицам пережить зиму, а ошибки могут стоить им жизни.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
