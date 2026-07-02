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Холодная консервация огурцов на зиму: рецепт от наших бабушек – просто и вкусно

Опубликовано: 2 июля 2026 06:05
 Проверено редакцией
Холодная консервация огурцов на зиму: рецепт от наших бабушек – просто и вкусно
Холодная консервация огурцов на зиму: рецепт от наших бабушек – просто и вкусно
Городовой ру
Рецепт на зиму

На Руси огурец занимал особое место, символизируя плодородие земли и высокое кулинарное искусство. Его именовали «пупырчатым», что указывало на характерную текстуру, а процесс засолки осуществлялся в дубовых бочках для сохранения свежести и вкусовых качеств на протяжении зимнего периода.

Дубовые бочки, насыщенные лесными ароматами, придавали огурцам уникальный вкус. Помимо огурцов, в бочки добавляли разнообразные ароматные травы, специи и пряности.

Традиционно использовались укроп, хрен, чеснок, лавровый лист, душистый перец, а также листья смородины и вишни. Предлагаем вашему вниманию рецепт приготовления огурцов, адаптированный для литровой банки.

Ингредиенты:

  • Огурцы — 600 гр;
  • Вода — 1 л;
  • Соль — 1,5 ст. ложки;
  • Черный перец горошком — 6 шт;
  • Чеснок — 2 зубчика;
  • Укроп — 3 веточки;
  • Лист смородины — 3 шт;
  • Лист хрена — 1 шт.

Приготовление

Рекомендуется замочить огурцы в ледяной воде на 3 часа. Подготовьте чистую и сухую банку.

На дно банки уложите перец, чеснок, укроп и листья. Плотно заполните банку огурцами.

В отдельной емкости необходимо смешать соль с холодной водой, затем залить полученный раствор в банку и герметично закрыть капроновой крышкой. Хранить продукт следует в прохладном месте.

Ранее мы рассказали, как сделать закусочный торт из кабачков.

Автор:
Ксения Давыдова
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