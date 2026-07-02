Холодная консервация огурцов на зиму: рецепт от наших бабушек – просто и вкусно

На Руси огурец занимал особое место, символизируя плодородие земли и высокое кулинарное искусство. Его именовали «пупырчатым», что указывало на характерную текстуру, а процесс засолки осуществлялся в дубовых бочках для сохранения свежести и вкусовых качеств на протяжении зимнего периода.
Дубовые бочки, насыщенные лесными ароматами, придавали огурцам уникальный вкус. Помимо огурцов, в бочки добавляли разнообразные ароматные травы, специи и пряности.
Традиционно использовались укроп, хрен, чеснок, лавровый лист, душистый перец, а также листья смородины и вишни. Предлагаем вашему вниманию рецепт приготовления огурцов, адаптированный для литровой банки.
Ингредиенты:
- Огурцы — 600 гр;
- Вода — 1 л;
- Соль — 1,5 ст. ложки;
- Черный перец горошком — 6 шт;
- Чеснок — 2 зубчика;
- Укроп — 3 веточки;
- Лист смородины — 3 шт;
- Лист хрена — 1 шт.
Приготовление
Рекомендуется замочить огурцы в ледяной воде на 3 часа. Подготовьте чистую и сухую банку.
На дно банки уложите перец, чеснок, укроп и листья. Плотно заполните банку огурцами.
В отдельной емкости необходимо смешать соль с холодной водой, затем залить полученный раствор в банку и герметично закрыть капроновой крышкой. Хранить продукт следует в прохладном месте.
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