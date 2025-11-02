Хотел построить ещё Пётр I: «Лахта Центр» показал, как возводят Триумфальный столп в честь победы в Северной войне

Вблизи комплекса «Лахта Центр» начали устанавливать Триумфальный столп, возведение которого посвящено памяти о победе России в Северной войне.
Новые фотографии строительных работ были опубликованы в официальном канале небоскреба в социальной сети.
Работы стартовали после того, как в 2023 году было принято решение о строительстве памятника на этой территории.
Представители «Лахта Центра» уточнили, что высота сооружения составит 82 метра, что символизирует 1682 год — тогда Пётр Первый взошёл на трон.
Планируется, что основание памятника будет украшено медальонами, а сама колонна — рельефными изображениями, которые отражают важнейшие эпизоды Северной войны. На вершине монумента разместят скульптуру Петра I.
Подобный памятник уже хотели возвести при жизни императора, замысел принадлежал Петру I, а проект поручили Бартоломео Растрелли.
Тогда для будущего столпа в мастерской Андрея Нартова были изготовлены детали, которые много лет хранились в Академии наук. Причиной, по которой монумент не был установлен, стала смерть правителя.
«Столп, опоясанный барельефами, был установлен на украшенном медальонами постаменте и увенчан скульптурой царя. Медальоны и барельефы — это летопись сражений Северной войны, которые сам император считал важнейшими.
Художественной основой для них стали свидетельства участников событий, — так выглядел столп по задумке Растрелли», сообщает «Лахта Центр».
— сообщили в пресс-службе небоскреба.
