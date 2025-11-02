Городовой / Город / Хотел построить ещё Пётр I: «Лахта Центр» показал, как возводят Триумфальный столп в честь победы в Северной войне
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Газировка с гранатом и солодом: туристам в Египте придется столкнуться с этими непривычными напитками Общество
Москвичи уже облюбовали, а петербуржцы проходят мимо: где спрятано «море» Ленобласти Общество
По рельсам к открытиям Северо-Запада: РЖД запустили цифровой путеводитель по железнодорожному туризму Город
К концу 2025-го жизнь петербургских пенсионеров уже не будет прежней: какой ход задумали власти? Город
Запретят мат — Шнуров уйдёт со сцены: музыкант пообещал прекратить выступления Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Продукты питания Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Спорт

Хотел построить ещё Пётр I: «Лахта Центр» показал, как возводят Триумфальный столп в честь победы в Северной войне

Опубликовано: 2 ноября 2025 12:45
Хотел построить ещё Пётр I: «Лахта Центр» показал, как возводят Триумфальный столп в честь победы в Северной войне
Хотел построить ещё Пётр I: «Лахта Центр» показал, как возводят Триумфальный столп в честь победы в Северной войне
Global Look Press / Zamir Usmanov

Пётр I задумал возвести столп в память о победе в войне, однако не смог осуществить этот замысел.

Вблизи комплекса «Лахта Центр» начали устанавливать Триумфальный столп, возведение которого посвящено памяти о победе России в Северной войне.

Новые фотографии строительных работ были опубликованы в официальном канале небоскреба в социальной сети.

Работы стартовали после того, как в 2023 году было принято решение о строительстве памятника на этой территории.

Представители «Лахта Центра» уточнили, что высота сооружения составит 82 метра, что символизирует 1682 год — тогда Пётр Первый взошёл на трон.

Планируется, что основание памятника будет украшено медальонами, а сама колонна — рельефными изображениями, которые отражают важнейшие эпизоды Северной войны. На вершине монумента разместят скульптуру Петра I.

Подобный памятник уже хотели возвести при жизни императора, замысел принадлежал Петру I, а проект поручили Бартоломео Растрелли.

Тогда для будущего столпа в мастерской Андрея Нартова были изготовлены детали, которые много лет хранились в Академии наук. Причиной, по которой монумент не был установлен, стала смерть правителя.

«Столп, опоясанный барельефами, был установлен на украшенном медальонами постаменте и увенчан скульптурой царя. Медальоны и барельефы — это летопись сражений Северной войны, которые сам император считал важнейшими.
Художественной основой для них стали свидетельства участников событий, — так выглядел столп по задумке Растрелли», сообщает «Лахта Центр».

— сообщили в пресс-службе небоскреба.

Ранее экскурсовод рассказал «Городовому» о том, как Пётр I создавал город на Неве.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью