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Хотите подарить дворняжке дом? Как и где приютить питомца в Петербурге

17 декабря 2024 18:32
Хотите подарить дворняжке дом? Как и где приютить питомца в Петербурге
Хотите подарить дворняжке дом? Как и где приютить питомца в Петербурге
Elena Mayorova / Global Look Press / Global Look Press

Важно подойти к этому со всей ответственностью.

Забрать собаку или кошку из приюта — важное и ответственное решение. Волонтерские организации и приюты по всему Санкт-Петербургу помогают найти дом для животных, предлагая будущим владельцам пройти несколько шагов. Одним из самых важных юридических этапов можно назвать заключение договор ответственного содержания животного.

В нем прописываются обязательства владельца: регулярная отправка фотоотчетов о состоянии питомца, обязательная стерилизация по достижению определенного возраста и запрет на самостоятельные прогулки без сопровождения. В документе указываются паспортные данные и контактные сведения обеих сторон.

Перед тем как привезти животное домой, узнайте у волонтеров информацию о вакцинации и здоровье питомца. Важно убедиться, что у него есть ветеринарный паспорт с отметками о прививках. Если какие-то прививки еще не сделаны, их необходимо провести самостоятельно.

Тем, у кого дома уже есть питомец, важно убедиться, что животное из приюта не является переносчиком опасных для других котов и собак вирусов.

Например, такие как:

  • парвовироз;
  • панлейкопения;
  • вирусная лейкемия;
  • иммунодефицит;
  • герпес;
  • лептоспироз.

После того, как вы забрали питомца, обязательно посетите ветеринара. Специалист оценит состояние здоровья животного, даст советы по уходу и назначит лечение и специальный корм, если потребуется.

Наконец, настало время подготовить все необходимое для комфортного проживания питомца: миски, лоток, лежанку и корм. Для собаки понадобится амуниция для прогулок: ошейник с адресником и поводок.

В Санкт-Петербурге будут рады видеть ответственных хозяев в двадцати приютах города, среди них небезызвестные «Ржевка», «Ильинка» и «Полянка».

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Автор:
Юлия Степанова
Общество Домашние животные
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