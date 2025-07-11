Розовое чудо Ленобласти: где нашли уникальную клаварию и почему она так ценна

Во Всеволожском районе Ленинградской области обнаружили уникальный гриб – Клаварию Розовую. Находкой поделились в группе «Грибы и Грибники СПб» в социальной сети ВК.
Редкий вид: Европа и США, теперь и Ленобласть
Обнаруженный вид необычного цвета обычно прорастает в Западной Европе и некоторых центральных штатах США.
"Это гриб очень редкий. По какому-то стечению обстоятельств его не занесли в Красные книги Петербурга и Ленинградской области, хотя в других регионах он внесен в КК. Видимо, ученые даже не предполагают, что у нас он может быть", — пишут грибники.
Хрупкость и красота: уникальный экспонат
Сам гриб, похожий на розовые бархатные палочки обнаружили на пастбище под Петербургом в конце июня.
По словам фотографа, гриб очень хрупки и занесен в Красные книги многих регионов, но не Северной столицы.
“Сказать, что экспонат хрупкий, это ничего не сказать! Они как тонкие-тонкие стеклышки, только тронешь — и ломаются”, — пишут в группе.
Также отмечают, что гриб необычайно красив.
Новый дом: в музее грибов
Грибницу вместе с уникальными розовыми клавариями выкопали и отвезли в город. Она может стать новым экспонатом музея грибов.