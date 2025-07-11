Розовое чудо Ленобласти: где нашли уникальную клаварию и почему она так ценна

Во Всеволожском районе Ленинградской области обнаружили уникальный гриб – Клаварию Розовую. Находкой поделились в группе «Грибы и Грибники СПб» в социальной сети ВК.

Обнаруженный вид необычного цвета обычно прорастает в Западной Европе и некоторых центральных штатах США.

"Это гриб очень редкий. По какому-то стечению обстоятельств его не занесли в Красные книги Петербурга и Ленинградской области, хотя в других регионах он внесен в КК. Видимо, ученые даже не предполагают, что у нас он может быть", — пишут грибники.