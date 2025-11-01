Городовой / Общество / Хватит жертвовать сном: секрет быстрого прогрева авто перед поездкой
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Купил — и сразу пожалел»: 5 китайских авто, которые в России проклинают обманутые владельцы Общество
РЖД усложнили жизнь путешественников: в плацкарте больше не выдают постельное бесплатно Общество
Ай-на-нэ-на-нэ тест: проверьте, не является ли ваша фамилия цыганской Общество
120 тысяч против 18: раскрываем настоящие пенсии российских артистов Общество
Не мясо, а сюрприз: рецепты пельменей, которые перевернут представление о Сибири Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Продукты питания Эксклюзив Достопримечательности
Категории
Общество Спорт

Хватит жертвовать сном: секрет быстрого прогрева авто перед поездкой

Опубликовано: 1 ноября 2025 16:30
прогрев авто
Хватит жертвовать сном: секрет быстрого прогрева авто перед поездкой
Фото: Городовой.ру

Не придется запускать на холодную и тратить время сидя в салоне.

Есть один маленький трюк, о котором водители вспоминают только когда им подсказывают. Ни подогрев рулей, ни автозапуски, ни коврики-грелки тут не нужны — хватит одной кнопки, которую большинство просто игнорирует.

Секрет в том, чтобы сразу после запуска двигателя включить рециркуляцию воздуха. Эта функция перекрывает забор ледяного улицного воздуха и заставляет печку гонять уже хоть немного тёплый воздух из салона. Радиатору не приходится снова и снова нагревать морозное облако с улицы — он работает быстрее, салон прогревается раньше, руки оттаивают быстрее.

Да, есть нюанс: как только в машине становится тепло, рециркуляцию нужно выключить. Иначе получишь мгновенно запотевшие стёкла и поездку вслепую.

Но сам приём — простой, бесплатный и реально ускоряет прогрев салона почти вдвое. Использовать нужно с головой, но работает как часы.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью