Хватит жертвовать сном: секрет быстрого прогрева авто перед поездкой

Есть один маленький трюк, о котором водители вспоминают только когда им подсказывают. Ни подогрев рулей, ни автозапуски, ни коврики-грелки тут не нужны — хватит одной кнопки, которую большинство просто игнорирует.
Секрет в том, чтобы сразу после запуска двигателя включить рециркуляцию воздуха. Эта функция перекрывает забор ледяного улицного воздуха и заставляет печку гонять уже хоть немного тёплый воздух из салона. Радиатору не приходится снова и снова нагревать морозное облако с улицы — он работает быстрее, салон прогревается раньше, руки оттаивают быстрее.
Да, есть нюанс: как только в машине становится тепло, рециркуляцию нужно выключить. Иначе получишь мгновенно запотевшие стёкла и поездку вслепую.
Но сам приём — простой, бесплатный и реально ускоряет прогрев салона почти вдвое. Использовать нужно с головой, но работает как часы.