И на клумбу, и в салат: 3 причины посадить периллу - пряный "азиат" на 6 сотках

Опубликовано: 19 апреля 2026 10:33
 Проверено редакцией
И на клумбу, и в салат: 3 причины посадить периллу - пряный "азиат" на 6 сотках
И на клумбу, и в салат: 3 причины посадить периллу - пряный "азиат" на 6 сотках
Legion-Media
За что дачники полюбили периллу

Перилла (Perilla frutescens) — гостья из Юго-Восточной Азии, которая постепенно завоевывает российские огороды. В Японии её называют шисо, в Корее — тхылькке. Внешне её легко спутать с фиолетовым базиликом или даже крапивой. Однако это самостоятельное растение из семейства яснотковых, которое и украсит сад, и станет необычной приправой.

Почему стоит посадить периллу?

Во-первых, это красиво. Резные листья периллы (зеленые, пурпурные или с волнистым краем) декоративны с весны до осени. Она идеально подходит для бордюров, клумб и контейнеров, сочетаясь с цинерарией, колеусом или бегониями.

Во-вторых, вкусно. Перилла обладает сложным ароматом, в котором смешиваются ноты мяты, аниса, корицы, лимона и даже карамели. С ней рыба, салаты, мясо и маринады получают необычный оттенок вкуса.

Полезно для почвы. Растение помогает бороться с вредителями и угнетает сорняки, а содержащиеся в нём фитонциды очищают воздух.

Выращивание без хлопот

Перилла теплолюбива, поэтому в средней полосе её выращивают через рассаду. Сеют поверхностно, в рыхлый грунт, в конце марта — начале апреля. Всходы появляются на 7-10 день. В открытый грунт высаживают, когда минует угроза заморозков, на расстоянии 20-30 см. Уход минимальный: полив, прополка и прищипка верхушек для пышности.

Что говорят дачники

Мнения о вкусе периллы разделились. Кому-то её «терпкий и анисовый» аромат напоминает любимую кинзу, и они активно добавляют её в салаты и мясо. Другие находят запах слишком специфическим, но признают его уникальность и красоту:

«Запах периллы просто удивительный, но не передаваемый, не могу описать».

Но в одном дачники единодушны: декоративные качества периллы неоспоримы, она становится настоящей «изюминкой» клумбы, привлекая взгляды соседей.

Ранее Городовой рассказал, как защитить пионы от муравьев.

Автор:
Алина Владимирова
