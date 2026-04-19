И на клумбу, и в салат: 3 причины посадить периллу - пряный "азиат" на 6 сотках

Перилла (Perilla frutescens) — гостья из Юго-Восточной Азии, которая постепенно завоевывает российские огороды. В Японии её называют шисо, в Корее — тхылькке. Внешне её легко спутать с фиолетовым базиликом или даже крапивой. Однако это самостоятельное растение из семейства яснотковых, которое и украсит сад, и станет необычной приправой.
Почему стоит посадить периллу?
Во-первых, это красиво. Резные листья периллы (зеленые, пурпурные или с волнистым краем) декоративны с весны до осени. Она идеально подходит для бордюров, клумб и контейнеров, сочетаясь с цинерарией, колеусом или бегониями.
Во-вторых, вкусно. Перилла обладает сложным ароматом, в котором смешиваются ноты мяты, аниса, корицы, лимона и даже карамели. С ней рыба, салаты, мясо и маринады получают необычный оттенок вкуса.
Полезно для почвы. Растение помогает бороться с вредителями и угнетает сорняки, а содержащиеся в нём фитонциды очищают воздух.
Выращивание без хлопот
Перилла теплолюбива, поэтому в средней полосе её выращивают через рассаду. Сеют поверхностно, в рыхлый грунт, в конце марта — начале апреля. Всходы появляются на 7-10 день. В открытый грунт высаживают, когда минует угроза заморозков, на расстоянии 20-30 см. Уход минимальный: полив, прополка и прищипка верхушек для пышности.
Что говорят дачники
Мнения о вкусе периллы разделились. Кому-то её «терпкий и анисовый» аромат напоминает любимую кинзу, и они активно добавляют её в салаты и мясо. Другие находят запах слишком специфическим, но признают его уникальность и красоту:
«Запах периллы просто удивительный, но не передаваемый, не могу описать».
Но в одном дачники единодушны: декоративные качества периллы неоспоримы, она становится настоящей «изюминкой» клумбы, привлекая взгляды соседей.
