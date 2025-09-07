Городовой / Общество / Идеальное место в экономклассе: гайд для тех, кто хочет лететь с комфортом за недорого
Идеальное место в экономклассе: гайд для тех, кто хочет лететь с комфортом за недорого

Опубликовано: 7 сентября 2025 09:32
экономкласс
Идеальное место в экономклассе: гайд для тех, кто хочет лететь с комфортом за недорого
Фото: Городовой.ру

Бюджетное путешествие не обязано быть неудобным.

Даже в экономклассе можно устроиться так, чтобы перелёт прошёл без лишнего стресса. Главное — знать, как выбирать места и на что обратить внимание ещё до регистрации на рейс.

Онлайн-регистрация — всё решает время

Лучшие места разбирают первыми, поэтому важно зарегистрироваться сразу, как только откроется онлайн-доступ. Обычно это происходит за 24 часа до вылета, но у некоторых авиакомпаний — раньше.

Имейте в виду: сиденья у окна, с дополнительным пространством для ног или у аварийного выхода чаще всего платные. Попробовать «поймать» их можно только при ранней регистрации — позже шансов почти нет.

Учитывайте модель самолёта

От компоновки салона зависит комфорт. На внутренних рейсах чаще всего встречаются:

  • Boeing 777–300 — схема 3+4+3 или 3+3+3;

  • Airbus A320/A321 — стандартная компоновка 3+3;

  • Sukhoi Superjet 100 — чаще всего 2+3.

Места у окна обычно обозначены A и F, у прохода — C и D. Совет: всегда сверяйтесь с планом салона при онлайн-регистрации — он показывает, где крылья, двигатели и туалеты.

Где сидеть: нос, центр или хвост

Комфорт зависит не только от кресла, но и от расположения в салоне.

Передняя часть

  • Быстрая посадка и выход.

  • Первое обслуживание и меньше шума.

  • Подходит пассажирам с детьми.
    Минус: если туалеты в хвосте — придётся ходить далеко.

Средняя часть

  • Самое спокойное место при турбулентности.

  • Но двигатели рядом — шумно, а вид из окна закрывают крылья.

Хвостовая часть

  • Считается самой безопасной при жёсткой посадке.

  • Но здесь больше всего шума, движения и очередей в туалет.

Выбираем кресло: окно, проход или середина

У окна

  • Отлично для сна и красивых видов.

  • Минус — придётся тревожить соседей, если нужно выйти.

У прохода

  • Свобода движений: можно вставать, потянуться, пройтись.

  • Но будьте готовы к толчкам тележки и локтям соседей.

В центре

  • Чаще всего самый неудобный вариант: мало места и никакого обзора.

Особые места: аварийные выходы

  • Плюсы: простор для ног, лёгкий доступ в проход.

  • Минусы: нельзя оставлять вещи на полу, столик встроен в подлокотник, ограничения по возрасту и состоянию здоровья.

Если хотите такие места — выбирайте их при регистрации, но будьте готовы подтвердить, что подходите по требованиям.

Полезные лайфхаки

  • Избегайте мест перед аварийными выходами — спинки там не откидываются.

  • Последние ряды рядом с туалетами — самые шумные.

  • Летите на восток? Солнце будет слева. На запад — справа.

  • В одиночку? Выберите место рядом с занятым у прохода — среднее часто остаётся пустым.

  • В паре? Забронируйте окно и проход — есть шанс, что среднее останется свободным.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
