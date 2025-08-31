Идти в школу лучше всего в Петербурге: хотя бы потому, что город стал столицей выпускных

Санкт-Петербург, город школьных легенд: как выпускные превратились в шоу, а формальность — в память на всю жизнь. Об этом «Городовому» рассказала Мария Тарханова, председатель союза пиарщиков России.

Петербург всегда отличался особой школьной атмосферой. Здесь не просто учат — здесь складываются традиции, которые запоминаются на всю жизнь. Самая яркая из них, конечно, — знаменитый праздник «Алые паруса».

Начиналось всё в 60-х — с камерных выпускных и скромных мероприятий. Но с конца 1960-х годов праздник приобрёл размах. И сегодня «Алые паруса» — это уже не просто концерт или салют.

Это масштабное шоу с фейерверками, выступлениями звёзд и главным символом — кораблём с алыми парусами, который рассекает Неву под аплодисменты тысяч зрителей.

Как говорит продюсер, для многих петербуржцев это не просто день окончания школы, а момент, который определяет внутреннюю точку взросления. И дело не в платьях или золотых медалях, а в той энергетике, которую трудно объяснить: ожидание, музыка, неон над водой — и слёзы на глазах у родителей.

Эта традиция объединила разные поколения. Даже те, кто не учился в Питере, мечтают попасть на этот праздник. А те, кто окончил школу давно, с ностальгией пересматривают видеозаписи и вспоминают свою первую любовь, первый страх и первый танец на берегу Невы.