Городовой / Общество / Идти в школу лучше всего в Петербурге: хотя бы потому, что город стал столицей выпускных
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт
Эксклюзив

Идти в школу лучше всего в Петербурге: хотя бы потому, что город стал столицей выпускных

Опубликовано: 31 августа 2025 12:46
выпускные Петербург
Идти в школу лучше всего в Петербурге: хотя бы потому, что город стал столицей выпускных
Фото: Городовой.ру

Разобрались, почему именно СПб.

Санкт-Петербург, город школьных легенд: как выпускные превратились в шоу, а формальность — в память на всю жизнь. Об этом «Городовому» рассказала Мария Тарханова, председатель союза пиарщиков России.

Петербург всегда отличался особой школьной атмосферой. Здесь не просто учат — здесь складываются традиции, которые запоминаются на всю жизнь. Самая яркая из них, конечно, — знаменитый праздник «Алые паруса».

Начиналось всё в 60-х — с камерных выпускных и скромных мероприятий. Но с конца 1960-х годов праздник приобрёл размах. И сегодня «Алые паруса» — это уже не просто концерт или салют.

Это масштабное шоу с фейерверками, выступлениями звёзд и главным символом — кораблём с алыми парусами, который рассекает Неву под аплодисменты тысяч зрителей.

Как говорит продюсер, для многих петербуржцев это не просто день окончания школы, а момент, который определяет внутреннюю точку взросления. И дело не в платьях или золотых медалях, а в той энергетике, которую трудно объяснить: ожидание, музыка, неон над водой — и слёзы на глазах у родителей.

Эта традиция объединила разные поколения. Даже те, кто не учился в Питере, мечтают попасть на этот праздник. А те, кто окончил школу давно, с ностальгией пересматривают видеозаписи и вспоминают свою первую любовь, первый страх и первый танец на берегу Невы.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще