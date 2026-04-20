Икра подешевела, но все равно на вес золота: как изменились цены на деликатес

Опубликовано: 20 апреля 2026 16:38
 Проверено редакцией
Global Look Press / Komsomolskaya Pravda
За три месяца года икра стала дешевле на 14 процентов.

Цена на красную икру в России снизилась. Особенно подешевел деликатес из горбуши за январь–март 2026 года. Продукт стал стоить примерно на 14% меньше и цена составила около 9100 рублей за килограмм, сообщают Ведомости.

Подешевела и лососевая икра, хотя сам продукт по-прежнему остается дорогим. Это связано с тем, что на рынке стало больше предложений после более удачного вылова и роста производства в 2025 году.

Пулково и икра

Тем временем пассажиры аэропорта Северной столицы оставили в воздушной гавани 3543 сумки. Среди находок были не только обычный багаж, но и телевизоры, другая техника, вещи и украшения.

Самые необычная находка — это четыре килограмма икры. Но хозяин нашелся быстро, все-таки дорогое удовольствие.

Автор:
Юлия Аликова
