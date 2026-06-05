Деньги не понадобятся: какие достопримечательности Дубая можно посетить бесплатно - памятка для туристов

Достопримечательности Дубая, за которые не придется платить деньги

Отдыхать в Дубае очень дорого, ведь здесь приходится платить буквально за все. Но отчаиваться не нужно, так как в столице роскоши есть и бесплатные места, которые будут интересны туристам.

Поющие фонтаны

Рядом с небоскребом Бурдж-Халифа находится искусственное озеро, на котором установлены фонтаны. Музыкальные представления тут проводятся каждые полчаса. Высота потоков воды доходит до 120 метров. Эта достопримечательность собирает большое количество туристов.

Дубайская Венеция

Неподалеку от Burj Al Arab находится курортный район Мадинат Джемейра, где сочетается восточный колорит и современные технологии. Тут построены каналы, на которых есть рестораны, отели, театр и спа-центр. Попасть на территорию можно абсолютно бесплатно.

Дубай Молл

Этот развлекательный центр будет интересен даже тем, кто не планирует делать покупки. Тут можно увидеть искусственный водопад, огромный аквариум, современные интерьеры и большое количество магазинов, по которым разрешается просто гулять.

Заповедник Рас-аль-Хор

В черте города расположен заповедник, в котором обитают сотни фламинго, а также 50 видов других живых существ. Здесь можно увидеть и более 200 видов растений. Посмотреть на это великолепие бесплатно можно со смотровых площадок.

Район Аль-Фахиди

"В квартале Аль-Фахиди (Бастакии) раньше жили ловцы жемчуга: до того, как на Дубай полился дождь из нефтедолларов, добыча жемчуга была основным промыслом местных жителей. Здесь сохранилось несколько десятков домов начала 20 века, возведенных в традиционном арабском стиле", - сообщил портал "Тонкости туризма".

Опыт автора

"Я посещала все достопримечательности в Дубае, но особенно меня впечатлили Дубайская Венеция и заповедник Рас-аль-Хор. Складывается ощущение, что находишься не в эмирате, а в других уголках планеты", - рассказала Полина Аксенова.

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