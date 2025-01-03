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Ипотека 25,6%: это вам не шутки, а реальные цифры

3 января 2025 22:05
Люди зимой на улице
Ипотека 25,6%: это вам не шутки, а реальные цифры
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/ Global Look Press

ЦентроБанк не оставил кредиторам выбора.

Новость, конечно, не из разряда тех, что хочется обсуждать за чашкой утреннего кофе в новогодние праздники. Но раз уж ставки по ипотеке подбираются к отметке 25,6%, чего молчать! Да-да, это не температура в квартире и не скидка на «Черной пятнице», а прогноз аналитиков на этот год для Петербурга.

Почему так дорого?

Экономисты говорят: Центральный банк будет держать ключевую ставку высокой ближайшие полгода. Видимо, чтобы никто не расслаблялся. Логика простая: чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты, тем меньше люди их берут. В итоге инфляция притормаживает. А пока все тормозят, ипотека летит вверх, как цены на мороженое в аэропорту.

Когда ждать снижения?

Вот тут аналитики нас и обрадовали: не раньше второго полугодия. А кто-то и вовсе намекает, что снижение может отложиться до 2026 года. То есть, если сейчас взять ипотеку, то к моменту первого снижения ставок ваш ребенок уже научится ходить в школу.

Что обычно делают в таких ситуациях? Включают креатив. Можно, например:

Рассматривать альтернативные варианты жилья. Необязательно покупать квартиру: как насчет дачи в деревне с видом на лес и звезды? В Ленобласти их хватает.
Снимать жилье и ждать лучших времен. Кто знает, вдруг через пару лет ставки станут ниже, а квартиры — уютнее?
Или собраться с друзьями, купить что-то одно на всех и сразу придумать расписание, кто когда живет. Отличный повод наладить дружбу.

Итог

Конечно, новость о 25,6% — это звучит сурово, но не унывайте! Главное, помнить: кризисы приходят и уходят, а возможность пошутить остается всегда. И кто знает, может быть, через пару лет мы будем обсуждать ставки 8% с тем же удивлением, с каким сейчас смотрим на цены на бензин в 2010 году.

Так что, держитесь, копите деньги, а главное — берегите свое чувство юмора. Оно в наше время дороже любой ипотеки.

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Автор:
Максакова Яна
Общество КредитыСанкт-ПетербургНедвижимость
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