Ипотека на 30 лет, но без ключей: пожилая хозяйка поверила аферистам, и петербурженка лишилась квартиры
Ипотека на 30 лет, но без ключей: пожилая хозяйка поверила аферистам, и петербурженка лишилась квартиры

Опубликовано: 13 ноября 2025 12:12
Жительница Санкт-Петербурга оказалась без жилья и с крупной ипотечной задолженностью.

После продажи своей квартиры в Санкт-Петербурге, пенсионерка планировала осуществить давнюю мечту — перебраться жить к сыну, проживающему в Австралии.

Сразу после оформления сделки женщина изменила решение и отказалась выезжать из недвижимости, заявив, что подверглась мошенничеству.

Она утверждает, что все деньги, полученные от продажи квартиры — 8,5 миллиона рублей — достались обманщикам.

Покупательница заранее знала о случаях, когда прежние владельцы жилья отказывались освобождать помещения после завершения всех формальностей.

Чтобы избежать подобных проблем, она решила действовать осторожно: обратилась к юристам, потребовала, чтобы пенсионерка предоставила медицинскую справку из диспансера ПНД, а также неоднократно попросила публично подтвердить и письменно указать причины продажи.

Несмотря на все принятые меры предосторожности, новая владелица всё равно столкнулась с трудностями, сообщает телеграм-канал Baza.

Сейчас покупательнице грозит опасность остаться и без квартиры, и с обязательствами по ипотеке на срок до 30 лет. Пожилая женщина заявила, что жертвами мошенников могут стать любые продавцы, и намерена отстаивать свою позицию.

Недавно стало известно о другом случае мошенничества: в Петроградском районе города пенсионерка отдала злоумышленникам 20 миллионов рублей.

Юлия Аликова
