Ипотека на 30 лет, но без ключей: пожилая хозяйка поверила аферистам, и петербурженка лишилась квартиры

После продажи своей квартиры в Санкт-Петербурге, пенсионерка планировала осуществить давнюю мечту — перебраться жить к сыну, проживающему в Австралии.
Сразу после оформления сделки женщина изменила решение и отказалась выезжать из недвижимости, заявив, что подверглась мошенничеству.
Она утверждает, что все деньги, полученные от продажи квартиры — 8,5 миллиона рублей — достались обманщикам.
Покупательница заранее знала о случаях, когда прежние владельцы жилья отказывались освобождать помещения после завершения всех формальностей.
Чтобы избежать подобных проблем, она решила действовать осторожно: обратилась к юристам, потребовала, чтобы пенсионерка предоставила медицинскую справку из диспансера ПНД, а также неоднократно попросила публично подтвердить и письменно указать причины продажи.
Несмотря на все принятые меры предосторожности, новая владелица всё равно столкнулась с трудностями, сообщает телеграм-канал Baza.
Сейчас покупательнице грозит опасность остаться и без квартиры, и с обязательствами по ипотеке на срок до 30 лет. Пожилая женщина заявила, что жертвами мошенников могут стать любые продавцы, и намерена отстаивать свою позицию.
