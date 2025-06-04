Петербург с высоты птичьего полета: куда отправиться за лучшими видами, по мнению пользователей

Где лучше любоваться видами с высоты? Сервис «Яндекс Карты» представил рейтинг самых популярных смотровых площадок в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, основываясь на отзывах пользователей.
Этот список поможет выбрать идеальное место для встречи рассвета, заката или просто для того, чтобы насладиться панорамой города и окрестностей.
Критерии отбора: только лучшие виды с оценкой 5 баллов и выше
Как пояснили «Деловому Петербургу» в пресс-службе сервиса, в рейтинг вошли обзорные площадки с оценкой 5 баллов и более чем 50 отзывами. Это означает, что в список попали только те места, которые получили высокие оценки от посетителей и пользуются заслуженной популярностью.
Лидеры рейтинга: Исаакий, Лосево и Ладога
Первое место в рейтинге заняла колоннада Исаакиевского собора — классика, покоряющая сердца уже не одно столетие. Второе место — «Пороги в Лосево», откуда открывается захватывающий вид на реку Вуокса. Третье место — смотровая площадка на Ладожском озере, где можно насладиться красотой крупнейшего озера Европы.
Яхтенный мост и Башня городской думы: в списке также оказались городские достопримечательности
Также в топ-5 попали смотровая площадка на Яхтенном мосту, с которой можно увидеть парк 300-летия Петербурга с «Лахта Центром», и смотровая площадка «Башня городской думы» у Гостиного двора, где открывается панорамный вид на город.
Эти локации предлагают разные виды — от исторических перспектив до современных достижений архитектуры.
|Место
|Название площадки
|Локация/Описание
|1
|Колоннада Исаакиевского собора
|Центр Петербурга, панорамный вид на город
|2
|"Пороги в Лосево"
|Вид на реку Вуокса, Ленинградская область
|3
|Смотровая площадка на Ладожском озере
|Вид на Ладожское озеро
|4
|Смотровая площадка на Яхтенном мосту
|Вид на парк 300-летия Петербурга и "Лахта Центр"
|5
|"Башня городской думы" у Гостиного двора
|Панорамный вид на центр города
Петербург и Ленобласть в лидерах по количеству смотровых площадок в России
«Всего в Петербурге и Ленинградской области 77 популярных смотровых площадок, а сами регионы занимают третье место по числу таких объектов среди регионов с городами-миллионниками», — отмечается в сообщении.
Первое место по количеству популярных обзорных площадок в России занял Краснодарский край, где находится 154 подобные локации, а второе — Москва и Московская область с сотней смотровых площадок. Это говорит о том, что регион предоставляет широкие возможности для наслаждения красотами с высоты.