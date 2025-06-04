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Петербург с высоты птичьего полета: куда отправиться за лучшими видами, по мнению пользователей

Опубликовано: 4 июня 2025 20:31
смотровые площадки Петербурга
Петербург с высоты птичьего полета: куда отправиться за лучшими видами, по мнению пользователей
globallookpress/Aleksey Smyshlyaev

Рейтинг самых популярных обзорных площадок.

Где лучше любоваться видами с высоты? Сервис «Яндекс Карты» представил рейтинг самых популярных смотровых площадок в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, основываясь на отзывах пользователей.

Этот список поможет выбрать идеальное место для встречи рассвета, заката или просто для того, чтобы насладиться панорамой города и окрестностей.

Критерии отбора: только лучшие виды с оценкой 5 баллов и выше

Как пояснили «Деловому Петербургу» в пресс-службе сервиса, в рейтинг вошли обзорные площадки с оценкой 5 баллов и более чем 50 отзывами. Это означает, что в список попали только те места, которые получили высокие оценки от посетителей и пользуются заслуженной популярностью.

Лидеры рейтинга: Исаакий, Лосево и Ладога

Первое место в рейтинге заняла колоннада Исаакиевского собора — классика, покоряющая сердца уже не одно столетие. Второе место — «Пороги в Лосево», откуда открывается захватывающий вид на реку Вуокса. Третье место — смотровая площадка на Ладожском озере, где можно насладиться красотой крупнейшего озера Европы.

Яхтенный мост и Башня городской думы: в списке также оказались городские достопримечательности

Также в топ-5 попали смотровая площадка на Яхтенном мосту, с которой можно увидеть парк 300-летия Петербурга с «Лахта Центром», и смотровая площадка «Башня городской думы» у Гостиного двора, где открывается панорамный вид на город.

Эти локации предлагают разные виды — от исторических перспектив до современных достижений архитектуры.

Место Название площадки Локация/Описание
1 Колоннада Исаакиевского собора Центр Петербурга, панорамный вид на город
2 "Пороги в Лосево" Вид на реку Вуокса, Ленинградская область
3 Смотровая площадка на Ладожском озере Вид на Ладожское озеро
4 Смотровая площадка на Яхтенном мосту Вид на парк 300-летия Петербурга и "Лахта Центр"
5 "Башня городской думы" у Гостиного двора Панорамный вид на центр города

Петербург и Ленобласть в лидерах по количеству смотровых площадок в России

«Всего в Петербурге и Ленинградской области 77 популярных смотровых площадок, а сами регионы занимают третье место по числу таких объектов среди регионов с городами-миллионниками», — отмечается в сообщении.

Первое место по количеству популярных обзорных площадок в России занял Краснодарский край, где находится 154 подобные локации, а второе — Москва и Московская область с сотней смотровых площадок. Это говорит о том, что регион предоставляет широкие возможности для наслаждения красотами с высоты.

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Автор:
Ксения Пронина
Город
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