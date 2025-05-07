Испытание огнём и голодом: тест по вопросам из «Диктанта Победы»

Блокада Ленинграда — одна из самых трагических и героических страниц Великой Отечественной войны. С 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года город на Неве находился в кольце вражеской блокады, переживая страшный голод, постоянные бомбардировки и артобстрелы.

Несмотря на нечеловеческие испытания, ленинградцы проявили невероятную стойкость и мужество, сохранив город и внесли огромный вклад в победу над фашизмом. Этот тест поможет проверить знания о ключевых событиях блокады и подвиге жителей Ленинграда.