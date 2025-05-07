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Испытание огнём и голодом: тест по вопросам из «Диктанта Победы»

Опубликовано: 7 мая 2025 21:32
День Победы
Испытание огнём и голодом: тест по вопросам из «Диктанта Победы»
globallookpress/ Belkin Alexey/ NEWS.ru; Konstantin Kokoshkin; Sergey Elagin; Petrov Sergey/ news.ru

«Битва за Ленинград: вопросы из «Диктанта Победы».

Блокада Ленинграда — одна из самых трагических и героических страниц Великой Отечественной войны. С 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года город на Неве находился в кольце вражеской блокады, переживая страшный голод, постоянные бомбардировки и артобстрелы.

Несмотря на нечеловеческие испытания, ленинградцы проявили невероятную стойкость и мужество, сохранив город и внесли огромный вклад в победу над фашизмом. Этот тест поможет проверить знания о ключевых событиях блокады и подвиге жителей Ленинграда.

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Автор:
Ксения Пронина
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