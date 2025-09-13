Городовой / Общество / История названий петербургской Охты: причем тут медведи и байка про Петра I
История названий петербургской Охты: причем тут медведи и байка про Петра I

Опубликовано: 13 сентября 2025 23:58
Охта арт
История названий петербургской Охты: причем тут медведи и байка про Петра I
Фото: Городовой.ру

В большинстве своем районы сохранили исторические названия.

Название района идёт от одноимённой реки. Охта — слово ижорское, и переводится как «медвежья». В этих местах когда-то действительно жили медведи: высокий берег, сосновые боры — всё для них подходило.

Есть и поэтическая легенда про Петра I: мол, глядя с противоположного берега на местность, он вздыхал «Ох, та сторона!», и оттуда пошло название. Но это не более чем городская байка.

Первое упоминание реки и селения на её берегу встречается уже в Новгородских летописях за 1300 год. Позже шведы, контролировавшие земли, называли её Swarte — «чёрная», вероятно, из-за торфяных вод. С приходом русских в 1703 году закрепилось современное название.

В 1720 году на месте захваченной у шведов крепости Ниеншанц Пётр I приказал построить Охтенскую слободу — поселение плотников, которые работали на верфях для Балтийского флота. Поначалу здесь жили только мужчины, но быстро появилась потребность в продуктах: к слободе привезли коров из Холмогор, затем и голландских.

К началу XIX века охтенки уже были знамениты в Петербурге как продавщицы молока. Пушкин упомянул их в стихах:

«С кувшином охтенка спешит,
Под ней снег утренний хрустит».

Со временем слобода стала частью города. Развивались заводы, строились мосты, жизнь менялась, но название осталось. Сегодня Охта — это не только историческая территория, но и важный жилой район Петербурга.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
