Загадка арабской вязи и русская история: что не так с «шлемом Александра Невского» в Оружейной палате

Опубликовано: 19 сентября 2025 13:01
Шлем Александра Невского
Загадка арабской вязи и русская история: что не так с «шлемом Александра Невского» в Оружейной палате
Городовой ру

Шлем — это символ эпохи, когда народы общались, воевали, дружили и перенимали друг у друга лучшее.

В Оружейной палате Московского Кремля хранится защитный предмет, который всем давно известен как «шлем Александра Невского».

Однако на самом деле, этот парадный головной убор был сделан гораздо позже — в 1621 году, при царе Михаиле Федоровиче, первом Романове на русском троне, пишут Известия.

Тайна арабской надписи

Самое удивительное в этом шлеме — арабская вязь, выгравированная на носовом конце. Там написан 13-й аят 61-й суры Корана: «Обрадуй верующих обещанием помощи от Аллаха и скорой победы».

Интересно, что мастер Никита Давыдов не просто вписал эту надпись в орнамент, а добавил рядом образ архистратига Михаила — главного небесного воина православия.

Таким образом получился своеобразный культурный микс: исламский текст под охраной христианского святого, сообщает Рамблер.

Зачем православному царю мусульманские символы?

Почему-то в современном сознании кажется странным, что русский царь заказывает шлем с мусульманской цитатой. Но в XVII веке все было иначе.

Московское царство одновременно воевало и торговало с разными соседями — с Крымским ханством, Османской империей, с восточными странами.

Восточное оружие ценилось за качество: дамасская сталь, турецкие сабли и персидские кольчуги были эталоном.

Русские мастера охотно перенимали и копировали восточные техники и декор, включая арабскую вязь. Часто они не понимали смысл надписей, воспринимая их лишь как красивый орнамент.

Так что цитаты из Корана на русском оружии — не редкость, пишет Филиал Карамзина.

Легенды и правда

Этот шлем в XVII-XIX веках называли «шапкой ерихонской», приписывая ему восточное происхождение и царское значение.

Только в XX веке историки поняли, что шлем был изготовлен не раньше XVI-XVII века, что подтверждают материалы и техника изготовления.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
