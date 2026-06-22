Июньская подкормка – самая важная: полейте свеклу этой вытяжкой — корнеплоды вырастут с кулак Ван Дамма

В конце июня весенние посадки требуют дополнительного внесения удобрений, стимулирующих формирование плодов. Особое внимание следует уделить корнеплодам, поскольку их листовая масса к этому времени уже достаточно развита, тогда как корневая система только начинает активно наращивать массу.
Агроном Ксения Давыдова дала рекомендации по подкормке свеклы в конце июня.
Какие элементы важны свекле
Для этого корнеплода ближе к середине лета критически важны такие микроэлементы, как фосфор и калий. Применение азотных удобрений на данном этапе нецелесообразно, поскольку это может привести к избыточному развитию ботвы в ущерб формированию крупных плодов.
Агроном рекомендует использовать вытяжку суперфосфата. Учитывая низкую растворимость этого удобрения, его необходимо предварительно замочить в горячей воде на 24 часа из расчета 10 граммов на ведро воды. После этого следует добавить 10 граммов сульфата калия и приступить к поливу.
Правила подкормки
Процедуру рекомендуется проводить в утренние или вечерние часы во избежание солнечных ожогов растений. Подкормка обеспечит растения необходимыми микроэлементами, способствуя получению обильного урожая крупных корнеплодов.
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