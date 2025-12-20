Городовой / Город / Из «Гаражного» — в город: новый парк выпустил на линии первые автобусы
Из «Гаражного» — в город: новый парк выпустил на линии первые автобусы

Опубликовано: 20 декабря 2025 19:58
Городовой ру

Общий объём вложенных средств в предприятие составил более 600 миллионов рублей.

В Санкт-Петербурге начал функционировать новый автобусный парк. Уже с раннего утра предприятие выпустило на городские маршруты 96 автобусов, которые отправлялись в рейс каждые 1,5–2 минуты. Автопарк располагается на территории Гаражного.

Все транспортные средства прошли обязательный осмотр перед началом работы, а водители перед выходом на маршрут прошли медицинское обследование. Сейчас парк обслуживает 180 автобусов различных типов, однако в перспективе их количество возрастет до 400. Междугородние линии свяжут Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

В скором времени на территории парка завершат строительство комплекса для мойки автобусов, также идёт отделка фасадов зданий.

По сведениям Национальной транспортной ассоциации, сумма вложенных средств превысила 600 миллионов рублей.

Автор:
Юлия Аликова
