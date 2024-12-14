Из России в Армению: рассказываем, нужен ли загранник, виза и другие правила

Отличная страна для путешествий и отдыха.

Армения — страна с богатой историей, потрясающими пейзажами и гостеприимной культурой. Древние монастыри, такие как Хор Вирап и Татев, величественное озеро Севан и кулинарные изыски вроде толмы, лагмаджо и шашлыка ждут туристов. Рассказываем, как добраться до Армении и что стоит учесть при планировании поездки.

Визовые требования и регистрация

Безвизовый режим: Россияне могут находиться в Армении без визы до 180 дней в году.

Регистрация: Если пребывание превышает 30 дней, необходимо зарегистрироваться по месту жительства. Гости отелей регистрируются автоматически, а те, кто снимает жилье, должны обратиться в полицию с загранпаспортом и договором аренды.

Документы для въезда

Паспорт: Для поездки на самолете подходит внутренний российский паспорт (с 14 лет). Для сухопутного въезда через Грузию требуется загранпаспорт.

Для детей: Загранпаспорт обязателен для детей младше 14 лет. Если ребенок путешествует с сопровождающим, потребуется нотариально заверенное согласие родителей.

Медицинская страховка: Не обязательна, но рекомендуется для покрытия возможных медицинских расходов.

Банковские карты и оплата

Карты «Мир» работают только в банкоматах банка «ВТБ Армения».

Карты международных систем, таких как Visa и Mastercard, выпущенные в России, в Армении не принимаются.

Альтернативы:

Карты иностранных банков (Беларусь, Казахстан).

Наличные в армянских драмах, долларах, евро или рублях.

Как добраться до Армении

Самолетом:

Прямые рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Сочи и других городов в Ереван.

В Гюмри можно добраться прямым рейсом из Москвы.

На автобусе:

Из Москвы до Еревана дорога занимает около двух суток. Стоимость билета — от 7000 ₽.

На машине:

Поездка через Грузию на автомобиле займет 31–34 часа из Москвы.

Почему стоит посетить Армению

Природные красоты: Озеро Севан, горные ландшафты Закавказья.

Культура и история: Монастыри Хор Вирап, Татев, Агарцин.

Кулинария: Толма, лагмаджо, суп спас, шашлык и местное вино.

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