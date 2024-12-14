Из России в Армению: рассказываем, нужен ли загранник, виза и другие правила

Армения — страна с богатой историей, потрясающими пейзажами и гостеприимной культурой. Древние монастыри, такие как Хор Вирап и Татев, величественное озеро Севан и кулинарные изыски вроде толмы, лагмаджо и шашлыка ждут туристов. Рассказываем, как добраться до Армении и что стоит учесть при планировании поездки.
Визовые требования и регистрация
Безвизовый режим: Россияне могут находиться в Армении без визы до 180 дней в году.
Регистрация: Если пребывание превышает 30 дней, необходимо зарегистрироваться по месту жительства. Гости отелей регистрируются автоматически, а те, кто снимает жилье, должны обратиться в полицию с загранпаспортом и договором аренды.
Документы для въезда
Паспорт: Для поездки на самолете подходит внутренний российский паспорт (с 14 лет). Для сухопутного въезда через Грузию требуется загранпаспорт.
Для детей: Загранпаспорт обязателен для детей младше 14 лет. Если ребенок путешествует с сопровождающим, потребуется нотариально заверенное согласие родителей.
Медицинская страховка: Не обязательна, но рекомендуется для покрытия возможных медицинских расходов.
Банковские карты и оплата
Карты «Мир» работают только в банкоматах банка «ВТБ Армения».
Карты международных систем, таких как Visa и Mastercard, выпущенные в России, в Армении не принимаются.
Альтернативы:
Карты иностранных банков (Беларусь, Казахстан).
Наличные в армянских драмах, долларах, евро или рублях.
Как добраться до Армении
Самолетом:
Прямые рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Сочи и других городов в Ереван.
В Гюмри можно добраться прямым рейсом из Москвы.
На автобусе:
Из Москвы до Еревана дорога занимает около двух суток. Стоимость билета — от 7000 ₽.
На машине:
Поездка через Грузию на автомобиле займет 31–34 часа из Москвы.
Почему стоит посетить Армению
Природные красоты: Озеро Севан, горные ландшафты Закавказья.
Культура и история: Монастыри Хор Вирап, Татев, Агарцин.
Кулинария: Толма, лагмаджо, суп спас, шашлык и местное вино.
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